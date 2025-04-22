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Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması

Trabzonspor, Adana Demirspor maçında sakatlanan Tim Jabol Folcarelli'nin sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 15:55 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 15:55
Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması

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Trabzonspor, Adana Demirspor maçında sakatlanan Tim Jabol Folcarelli'nin durumu için bir açıklama yaptı.

Bordo mavililer, Fransız oyuncunun sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncumuz Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın, Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.

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