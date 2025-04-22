Fenerbahçe’de Kayserispor beraberliği bardağı taşırdı: Başkan Koç çok güvendiği Mourinho’ya isyan bayrağını açtı!

Kayserispor'u taraftarları bağrına bastı. Sarı-Kırmızılılar, bu sonucun ardından İstanbul dönüşünde coşkuyla karşılandı. (AA)
HAZIRLIKLAR BUGÜN BAŞLIYOR
Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe dünü izinli geçirdi. Sarı-Lacivertliler bugün yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başlayacak.
MOURİNHO İLE İLGİLİ ÇİFTE İDDİA
Rangers, Steven Gerrard'ı takımın başına getirmek istiyor. Alternatif isim Jose Mourinho. Portekiz medyasına göre ise Jose Mourinho, Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olmaya yakın.