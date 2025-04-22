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Fenerbahçe’de Kayserispor beraberliği bardağı taşırdı: Başkan Koç çok güvendiği Mourinho’ya isyan bayrağını açtı!

Dün yöneticilerle kriz toplantısı yapan Ali Koç’un, “Yeter artık bıktım. Kimi getirsem saçmalıyor. Mourinho gibi bir adam bile olur olmadık işler yapıyor” dediği ortaya çıktı. Ancak Koç’un Portekizli hoca ile yeni sezonda devam etme fikrinin hala ağır bastığı da vurgulandı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Nisan 2025
Fenerbahçe’de Kayserispor beraberliği bardağı taşırdı: Başkan Koç çok güvendiği Mourinho’ya isyan bayrağını açtı!

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Evinde Kayserispor'la berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok büyük yara alan Fenerbahçe'de hayal kırıklığı ve öfke hakim. Sarı-Lacivertli yönetim dün kulüp binasında olağan toplantısını yaparken, gündemin ilk sırasında teknik direktör Jose Mourinho vardı.

Başkan Koç çok güvendiği Mourinho’ya isyan bayrağını açtı. (AA)Başkan Koç çok güvendiği Mourinho’ya isyan bayrağını açtı. (AA)

BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI
Portekizli hocaya ilk geldiği günden bu yana çok güvenen ve 1 ay öncesine kadar da kesin olarak yeni sezonda yola devam etmeyi düşünen Başkan Ali Koç'un Kayserispor maçı sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadığı ortaya çıktı. Başkan Koç'un dünkü toplantıda yöneticilere Mourinho ile ilgili dert yandığı ve "Yeter artık bıktım. Kimi getirsem saçmalıyor. Mourinho gibi bir adam bile olur olmadık işler yapıyor" dediği belirlendi. Ali Koç'un skor kadar kızdığı bir konunun da tecrübeli hocanın skor 3-2'yken savunma ağırlıklı iki isim Çağlar ve İsmail'i oyuna alması olduğu öğrenildi.

CUMARTESI AÇIKLAMA YAPACAK
Kayserispor beraberliği sonrası Başkan Ali Koç'un Jose Mourinho'ya çok kızmasına rağmen yeni sezonda devam fikrinin hala ciddi şekilde ağır bastığı da ifade edildi. Başkan Koç'un cumartesi günü yapılacak divan kurulu toplantısında camiaya yönelik önemli mesajlar vereceği gelen bilgiler arasında.

Başkan Koç'un cumartesi günü yapılacak divan kurulu toplantısında camiaya yönelik önemli mesajlar vereceği gelen bilgiler arasında. (AA)Başkan Koç'un cumartesi günü yapılacak divan kurulu toplantısında camiaya yönelik önemli mesajlar vereceği gelen bilgiler arasında. (AA)

KAYSERİ KRALLAR GİBİ KARŞILANDI
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile berabere kalan Kayserispor'u taraftarları bağrına bastı. Sarı-Kırmızılılar, bu sonucun ardından İstanbul dönüşünde coşkuyla karşılandı. Gece saatlerinde Kayseri'ye inen Kayserispor kafilesini karşılamak için Erkilet Havaalanı'na gelen yüzlerce taraftar, takımı meşale ve sloganlarla karşıladı.

Kayserispor'u taraftarları bağrına bastı. Sarı-Kırmızılılar, bu sonucun ardından İstanbul dönüşünde coşkuyla karşılandı. (AA) Kayserispor'u taraftarları bağrına bastı. Sarı-Kırmızılılar, bu sonucun ardından İstanbul dönüşünde coşkuyla karşılandı. (AA)

HAZIRLIKLAR BUGÜN BAŞLIYOR
Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe dünü izinli geçirdi. Sarı-Lacivertliler bugün yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başlayacak.

MOURİNHO İLE İLGİLİ ÇİFTE İDDİA
Rangers, Steven Gerrard'ı takımın başına getirmek istiyor. Alternatif isim Jose Mourinho. Portekiz medyasına göre ise Jose Mourinho, Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olmaya yakın.

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