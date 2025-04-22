Fenerbahçe’de Kayserispor beraberliği bardağı taşırdı: Başkan Koç çok güvendiği Mourinho’ya isyan bayrağını açtı!

Başkan Koç çok güvendiği Mourinho’ya isyan bayrağını açtı. (AA)



BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI

Portekizli hocaya ilk geldiği günden bu yana çok güvenen ve 1 ay öncesine kadar da kesin olarak yeni sezonda yola devam etmeyi düşünen Başkan Ali Koç'un Kayserispor maçı sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadığı ortaya çıktı. Başkan Koç'un dünkü toplantıda yöneticilere Mourinho ile ilgili dert yandığı ve "Yeter artık bıktım. Kimi getirsem saçmalıyor. Mourinho gibi bir adam bile olur olmadık işler yapıyor" dediği belirlendi. Ali Koç'un skor kadar kızdığı bir konunun da tecrübeli hocanın skor 3-2'yken savunma ağırlıklı iki isim Çağlar ve İsmail'i oyuna alması olduğu öğrenildi.



CUMARTESI AÇIKLAMA YAPACAK

Kayserispor beraberliği sonrası Başkan Ali Koç'un Jose Mourinho'ya çok kızmasına rağmen yeni sezonda devam fikrinin hala ciddi şekilde ağır bastığı da ifade edildi. Başkan Koç'un cumartesi günü yapılacak divan kurulu toplantısında camiaya yönelik önemli mesajlar vereceği gelen bilgiler arasında.