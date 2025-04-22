Fenerbahçe Wesley Fofana’nın peşinde!

Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek adına Chelsea'nin defans oyuncusu Wesley Fofana'yı yakından takip ediyor.



TransferFeed'in haberine göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, gelecek Şampiyonlar Ligi sezonuna hazırlık kapsamında kadrosunu revize etmek adına stoper rotasyonunu güçlendirmek istiyor.



Chelsea'nin kadrosuna büyük bir revizyona gitmek istemesi sebebiyle birçok oyuncusunu satış piyasasına çıkaracak olması, Fenerbahçe'nin bu transferdeki ihtimalini artıyor.



Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco'nun, Chelsea'nin yıldızlarının durumunu araştırmaları için menajerlere talimat verdiği belirtiliyor.