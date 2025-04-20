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Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prixi'ni Oscar Piatri kazandı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 sezonunun 5. yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix’si, Cidde Cadde Pisti'nde nefes kesen anlara sahne oldu. McLaren’in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, etkileyici performansıyla birincilik kürsüsüne çıktı.

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Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 23:10 Güncelleme Tarihi :20 Nisan 2025 , 23:10
Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prixi’ni Oscar Piatri kazandı!

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6.174 kilometre uzunluğundaki pistte 50 tur üzerinden koşulan yarışta Piastri, 1 saat 21 dakika 06.758 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Bu sonuçla genç pilot, sezonun 3. yarış galibiyetini elde etti.

Yarışı ikinci sırada Red Bull'un son şampiyon ismi Max Verstappen tamamlarken, üçüncülük ise Ferrari pilotu Charles Leclerc'in oldu. Verstappen, Piastri'nin 2.843 saniye arkasında finişe ulaşırken, Leclerc liderin 8.104 saniye gerisinde kaldı.

Miami GP 4 Mayıs'ta

Formula 1'de heyecan, sezonun 6. yarışı olan Miami Grand Prix'si ile 4 Mayıs'ta devam edecek.

Güncel Pilotlar Klasmanı – İlk 5

  • Oscar Piastri (Avustralya) – 99 puan
  • Lando Norris (Büyük Britanya) – 89 puan
  • Max Verstappen (Hollanda) – 87 puan
  • George Russell (Büyük Britanya) – 73 puan
  • Charles Leclerc (Monako) – 47 puan

Güncel Takımlar Klasmanı – İlk 5

  • McLaren – 188 puan
  • Mercedes – 111 puan
  • Red Bull – 89 puan
  • Ferrari – 78 puan
  • Williams – 25 puan

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