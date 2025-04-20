Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prixi’ni Oscar Piatri kazandı!

6.174 kilometre uzunluğundaki pistte 50 tur üzerinden koşulan yarışta Piastri, 1 saat 21 dakika 06.758 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Bu sonuçla genç pilot, sezonun 3. yarış galibiyetini elde etti.

Yarışı ikinci sırada Red Bull'un son şampiyon ismi Max Verstappen tamamlarken, üçüncülük ise Ferrari pilotu Charles Leclerc'in oldu. Verstappen, Piastri'nin 2.843 saniye arkasında finişe ulaşırken, Leclerc liderin 8.104 saniye gerisinde kaldı.

Miami GP 4 Mayıs'ta

Formula 1'de heyecan, sezonun 6. yarışı olan Miami Grand Prix'si ile 4 Mayıs'ta devam edecek.

Güncel Pilotlar Klasmanı – İlk 5

Oscar Piastri (Avustralya) – 99 puan

Lando Norris (Büyük Britanya) – 89 puan

Max Verstappen (Hollanda) – 87 puan

George Russell (Büyük Britanya) – 73 puan

Charles Leclerc (Monako) – 47 puan

Güncel Takımlar Klasmanı – İlk 5