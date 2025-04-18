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Manisa FK-Ankaragücü maçı saat kaçta, şifresiz mi? 18 Nisan TRT Spor canlı yayın frekans bilgisi

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında kümede kalma mücadelesi veren iki ekip karşı karşıya geliyor. MKE Ankaragücü, deplasmanda Manisa FK'ye konuk olacak. Kritik karşılaşma, 18 Nisan Cuma günü Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Peki Manisa FK-Ankaragücü maçı hangi kanalda? İşte maç bilgisi!

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 12:41 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 12:41
Manisa FK-Ankaragücü maçı saat kaçta, şifresiz mi? 18 Nisan TRT Spor canlı yayın frekans bilgisi

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Bu akşam oynanacak olan Ankaragücü ile Manisa FK maçı saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacağı araştırılıyor. Karşılaşmanın galibi, kümede kalma umutlarını son haftalara taşımış olacak. Peki Manisa FK-Ankaragücü maçı canlı nereden izlenir? İşte merak edilenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

MANİSA FK-ANKARAGÜCÜ SAAT KAÇTA?

Manisa FK-Ankaragücü maçı, 18 Nisan Cuma günü saat 20:00'da oynanacak.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

MANİSA FK-ANKARAGÜCÜ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Manisa FK ile Ankaragücü arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması, Bein Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

MANİSA FK-ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

TRT SPOR CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: TÜRKSAT 4A?

Frekans: 11.958 MHz?

Polarizasyon: Dikey (V)?

Sembol Oranı: 27.500?

FEC: 5/6?