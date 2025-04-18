Manisa FK-Ankaragücü maçı saat kaçta, şifresiz mi? 18 Nisan TRT Spor canlı yayın frekans bilgisi

Bu akşam oynanacak olan Ankaragücü ile Manisa FK maçı saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacağı araştırılıyor. Karşılaşmanın galibi, kümede kalma umutlarını son haftalara taşımış olacak. Peki Manisa FK-Ankaragücü maçı canlı nereden izlenir? İşte merak edilenler…
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
MANİSA FK-ANKARAGÜCÜ SAAT KAÇTA?
Manisa FK-Ankaragücü maçı, 18 Nisan Cuma günü saat 20:00'da oynanacak.
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
MANİSA FK-ANKARAGÜCÜ CANLI NEREDEN İZLENİR?
Manisa FK ile Ankaragücü arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması, Bein Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
MANİSA FK-ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ
TRT SPOR CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: TÜRKSAT 4A?
Frekans: 11.958 MHz?
Polarizasyon: Dikey (V)?
Sembol Oranı: 27.500?
FEC: 5/6?