Fenerbahçe Filip Kostic için transferde mutlu sona yakın

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İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, 32 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisi için Juventus'a 3 milyon euro teklif etti. Ancak Torino ekibinin bu transfer için beklentisi 4 milyon euro seviyesinde.

Filip Kostic (AA) TARAFLAR ANLAŞMAYA YAKIN İki kulüp arasındaki iyi ilişkiler ve Kostic'in İstanbul'da kalma arzusu, görüşmeleri olumlu yönde etkiliyor. Tarafların 1 milyon euro'luk farkı kısa sürede kapatabileceği ve anlaşmanın önümüzdeki haftalarda tamamlanabileceği ifade ediliyor.