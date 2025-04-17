PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe Filip Kostic için transferde mutlu sona yakın

Fenerbahçe, sezon başında Juventus’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic’in bonservisini almak için girişimlerini hızlandırdı. Sırp oyuncunun sarı-lacivertli ekipte kalmak istemesi transfer sürecini olumlu etkiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 17:05 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 17:05
Fenerbahçe Filip Kostic için transferde mutlu sona yakın

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, 32 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisi için Juventus'a 3 milyon euro teklif etti. Ancak Torino ekibinin bu transfer için beklentisi 4 milyon euro seviyesinde.

Filip Kostic (AA)Filip Kostic (AA)

TARAFLAR ANLAŞMAYA YAKIN

İki kulüp arasındaki iyi ilişkiler ve Kostic'in İstanbul'da kalma arzusu, görüşmeleri olumlu yönde etkiliyor. Tarafların 1 milyon euro'luk farkı kısa sürede kapatabileceği ve anlaşmanın önümüzdeki haftalarda tamamlanabileceği ifade ediliyor.

Filip Kostic (AA)Filip Kostic (AA)

KOSTİC'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bu sezon sarı-lacivertli forma ile 29 maça çıkan Filip Kostic, 2 gol atarken 7 asist yaparak takımına katkı sağladı. Tecrübeli oyuncunun hem hücum hem savunma hattında istikrarlı bir performans sergilediği görülüyor.

Filip Kostic (AA)Filip Kostic (AA)

JUVENTUS'LA SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Bonservisi Juventus'ta bulunan Kostic'in İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Ancak oyuncunun Türkiye'deki uyumu ve kulübe olan ilgisi, transfer sürecinde belirleyici faktör olabilir.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Filip Kostic'in güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro. Fenerbahçe'nin ise bu seviyenin altında bir bedelle süreci tamamlamak istediği öğrenildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Silvan Tüneli’ndeki Kazı Başlangıç Töreni’nde önemli açıklamalar
Dijital Telif Yasası haziran ayında çıkacak!
Merkez Bankası faiz yükseltti! İşte piyasaların tepkisi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert tepki: Kaos kampanyasının öncüsü
Çekyat altında 2 milyon dolar! CHP’nin şaibeli kurultayı için itiraf üstüne itiraf!
Başkan Erdoğan’dan Komando Mezuniyet ve Bröve Töreni’nde önemli açıklamalar: Terörsüz Türkiye ile yeni bir sayfa açılacak
Okan Buruk’tan forvet kararı! Bodrum FK maçının 11’ini belirledi
FETÖ’ye FAZ çalışması! Haşhaşi Cevheri Güven’e Alman tasması... Koluna cihaz taktılar, adım adım izliyorlar
CHP’ye kayyum atanacak iddiasına soruşturma! Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Fenerbahçe’den stopere 2 transfer! Avrupa için duvar örülecek
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye tepki: Vicdan yokluğudur | Kayyum çıkışı | Sırrı Süreyya Önder mesajı
Sırrı Süreyya Önder’in AORT damarı yırtıldı! Saatler süren ağır ameliyat... Son durumu ne? Peş peşe açıklamalar
Suç örgütü karargahı: Florya! Rüşvet ağının merkezinde Fatih Keleş var! Ofisinden balya balya para çıktı
Şam-Abu Dabi arasında 4 sefer! Diktatör Esad için servet operasyonu: Kilit isim Yaşar İbrahim
MSB’den Yunanistan’ın adımına sert tepki: Uluslararası hukuka aykırıdır | İsrail ile görüşme normalleşme değil
Müge Anlı gözyaşları içinde duyurdu: 7 yaşındaki Cumali Timi’den acı haber
Af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan 10. Yargı Paketi mesajı
CHP’nin şaibeli kurultayına iptal davası ertelendi! Delege borsası ve siyasi rüşvet yargıda... Çok sayıda itiraf mahkeme tutanağında
DEM Parti’den açıklama geldi! İmralı Heyeti - Adalet Bakanlığı görüşmesine Sırrı Süreyya Önder ertelemesi
Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Ekrem İmamoğlu Financial Times’a Türkiye’yi şikayet etti! Yolsuzluğu perdelemek için Siyasi tutukluyum iddiası, 2019 itirafı! Ekrem İmamoğlu Financial Times'a Türkiye'yi şikayet etti! Yolsuzluğu perdelemek için "Siyasi tutukluyum" iddiası, 2019 itirafı! Başkan Erdoğan’dan Pervin Buldan ve Ceren Önder’e geçmiş olsun telefonu: Sırrı Süreyya Önder emin ellerde Başkan Erdoğan'dan Pervin Buldan ve Ceren Önder'e geçmiş olsun telefonu: "Sırrı Süreyya Önder emin ellerde" AK Parti’den CHP’li Gülizar Biçer Karaca’nın korsan Can Atalay eylemine sert tepki: Sırrı Süreyya Önder’e saygısızlık AK Parti'den CHP'li Gülizar Biçer Karaca'nın korsan Can Atalay eylemine sert tepki: "Sırrı Süreyya Önder'e saygısızlık" Şehit Nurettin Tokyürek’in vasiyeti yerine getirildi köyünde toprağa verildi Şehit Nurettin Tokyürek'in vasiyeti yerine getirildi köyünde toprağa verildi CHP’nin şaibeli kurultay soruşturması! 86 kişinin ifadesi alınıyor: Ekrem İmamoğlu da listede CHP'nin şaibeli kurultay soruşturması! 86 kişinin ifadesi alınıyor: Ekrem İmamoğlu da listede Önce partilediler sonra birbirlerine düştüler! Pavyonda delege avı iddiası | CHP Erzurum’a ulaştık: Ulaşım için bir şey verildi itirafı Önce partilediler sonra birbirlerine düştüler! "Pavyonda delege avı" iddiası | CHP Erzurum'a ulaştık: "Ulaşım için bir şey verildi" itirafı