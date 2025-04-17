Fenerbahçe Filip Kostic için transferde mutlu sona yakın

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, 32 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisi için Juventus'a 3 milyon euro teklif etti. Ancak Torino ekibinin bu transfer için beklentisi 4 milyon euro seviyesinde.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, 32 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisi için Juventus'a 3 milyon euro teklif etti. Ancak Torino ekibinin bu transfer için beklentisi 4 milyon euro seviyesinde.
TARAFLAR ANLAŞMAYA YAKIN
İki kulüp arasındaki iyi ilişkiler ve Kostic'in İstanbul'da kalma arzusu, görüşmeleri olumlu yönde etkiliyor. Tarafların 1 milyon euro'luk farkı kısa sürede kapatabileceği ve anlaşmanın önümüzdeki haftalarda tamamlanabileceği ifade ediliyor.
KOSTİC'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI
Bu sezon sarı-lacivertli forma ile 29 maça çıkan Filip Kostic, 2 gol atarken 7 asist yaparak takımına katkı sağladı. Tecrübeli oyuncunun hem hücum hem savunma hattında istikrarlı bir performans sergilediği görülüyor.
JUVENTUS'LA SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Bonservisi Juventus'ta bulunan Kostic'in İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Ancak oyuncunun Türkiye'deki uyumu ve kulübe olan ilgisi, transfer sürecinde belirleyici faktör olabilir.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre Filip Kostic'in güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro. Fenerbahçe'nin ise bu seviyenin altında bir bedelle süreci tamamlamak istediği öğrenildi.