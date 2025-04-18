Fırtına’nın Fransız orta sahası Folcarelli hedefini açıkladı: Kupalar kazanmak istiyorum

Trabzonspor'un Fransız futbolcusu Tim Jabol Folcarelli, Bordo-Mavili takımda en büyük hedefinin düzenli forma giymek ve kupalar kazanmak olduğunu söyledi.

Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle takıma geç katılan tecrübeli orta saha "İlk geldiğim haftada sakatlık yaşamam kolay bir süreç değildi ama süreci iyi değerlendirdim. Buradaki sağlık imkanlarımız iyi. Gelir gelmez oynamak isterdim ama böyle bir süreç geçirdik. Sonuçta şimdi oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör değişimine de değinen 25 yaşındaki futbolcu, "Beni buraya getiren Şenol hocamızdı ve kendisiyle iyi bir ilişkimiz vardı. Dolayısıyla onunla ilgili fikirlerim olumlu. Fatih hocanın oyuna bakışı, Şenol hocaya göre farklı. Fatih hocadan öğreneceğimiz çok şey var ve umuyorum ki büyük başarılar kazanacağız. Fransa'da daha çok 8 numara olarak oynayan bir futbolcuydum. Burada daha çok 6 numara olarak görev yapıyorum. Genelde oynadığım pozisyon 8 numaraydı. Burada daha farklı rolde elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Amacım oynayabildiğim kadar fazla maç oynamak ve kupalar kazanmak. Bunun için elimden ne geliyorsa en iyi şekilde yapmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.