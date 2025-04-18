Fenerbahçe’nin eski yıldızı Kim Min-Jae İngiliz devlerinin radarında

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Fransız basınında yer alan Foot Mercato haberine göre, Premier League ekipleri Chelsea ve Newcastle United, tecrübeli futbolcuyu kadrolarına katmak için harekete geçti. Her iki kulübün de Kim Min-Jae'nin transfer şartlarını öğrenmek adına menajeriyle iletişime geçtiği aktarıldı.

Kim Min-Jae (EPA) BAYERN MÜNİH'TE İSTİKRARLI BİR SEZON GEÇİRDİ

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 42 resmi karşılaşmaya çıkan Kim Min-Jae, 3 gol kaydederek savunmadaki başarısını hücuma da taşıdı. Hem Bundesliga hem de Avrupa kupalarında düzenli forma şansı bulan oyuncu, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.