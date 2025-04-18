Fenerbahçe’nin eski yıldızı Kim Min-Jae İngiliz devlerinin radarında

Fransız basınında yer alan Foot Mercato haberine göre, Premier League ekipleri Chelsea ve Newcastle United, tecrübeli futbolcuyu kadrolarına katmak için harekete geçti. Her iki kulübün de Kim Min-Jae'nin transfer şartlarını öğrenmek adına menajeriyle iletişime geçtiği aktarıldı.
Kim Min-Jae (EPA)
BAYERN MÜNİH'TE İSTİKRARLI BİR SEZON GEÇİRDİ
Bu sezon Bayern Münih formasıyla 42 resmi karşılaşmaya çıkan Kim Min-Jae, 3 gol kaydederek savunmadaki başarısını hücuma da taşıdı. Hem Bundesliga hem de Avrupa kupalarında düzenli forma şansı bulan oyuncu, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Kim Min-Jae (AFP)
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan Güney Koreli savunmacının, Alman devi Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kulüp, yüksek bonservis bedeliyle ayrılığı değerlendirebilir.