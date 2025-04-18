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Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Rafa Silva!

Bu sezon beklentilerden uzak kalan Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın performansı ise tek teselli kaynağı oldu. Portekizli yıldız, takımın oynadığı tüm kulvarlarda gol ve asist yaparak öne çıktı.

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 10:32 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 10:32
Beşiktaş’ın parlayan yıldızı Rafa Silva!

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Beşiktaş forması giyen Rafa Silva kalitesiyle farkını ortaya koyuyor. Portekizli futbolcu, kötü giden sezonda takımının oynadığı tüm turnuvalarda skor katkısı yaptı. 31 yaşındaki yıldız, 42 resmi maçta 14 gol attı, 11 asist yaptı. 3 bin 665 dakika sahada kalan deneyimli oyuncu, istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor.

Süper Lig'de 28 maçta 8 gol attı, 4 asist yapan Rafa Silva, Avrupa Ligi'nde 8 karşılaşmada 2 gol bulup, 3 gol pası verdi. Avrupa Ligi ön elemelerinde de 2 maçta 1 gol, 2 asistle oynayan başarılı hücumcu, Türkiye Kupası'nda 3 maçta 2 gol, 1 asist, TFF Süper Kupa'da da Galatasaray'a karşı 1 gol, 1 asistle öne çıktı. Bu sezon lig, kupa ve Avrupa hedeflerine erken havlu atan Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın gösterdiği performans teselli kaynağı oldu.

DERBİLERDE ETKİLİYDİ

Rafa Silva, bu sezon derbi müsabakalarında başarılı bir performans sergiledi. Başarılı futbolcu, Galatasaray'a karşı lig ve Süper Kupa'da çıktığı 3 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Rafa Silva, Trabzonspor'a karşı iç sahadaki maçta da bir gol attı. Portekizli futbolcu, Tüpraş Stadı'ndaki Fenerbahçe derbisinde ise sessiz kaldı.

QUARESMA'DAN SONRA

Siyah beyazlılarda Ricardo Quaresma ile beraber en yararlı Portekizli futbolcu Rafa Silva oldu.

Beşiktaş tarihinde özel bir yeri olan Quaresma'nın ardından tribünler tarafından çok sevilen Portekizli futbolcu, skor katkısıyla öne çıktı. Q7, Beşiktaş'ta 227 maçta 38 gol, 76 asistle başarılı bir grafik çizmiş, 2 lig ve 1 de Türkiye Kupası kazanmıştı. Rafa Silva da bir Süper Kupa kaldırdı.

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