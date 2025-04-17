Süper Lig’de 32. haftanın hakemleri açıklandı!

Haftanın açılış maçlarında lider Galatasaray, sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Aynı gün oynanacak bir diğer mücadelede ise Atakaş Hatayspor, iç sahada TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe, 32. haftada Kadıköy'de Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkarken, Trabzonspor da Adana Demirspor'a konuk olacak.

TFF'nin açıkladığı hakem listesine göre, 32. haftada görev alacak isimler şu şekilde:

18 Nisan Cuma

20.00 | Atakaş Hatayspor - TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 | Galatasaray - Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen

19 Nisan Cumartesi

13.30 | Kasımpaşa - Net Global Sivasspor: Ali Şansalan

16.00 | Adana Demirspor - Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 | Göztepe - Beşiktaş: Ozan Ergün

20 Nisan Pazar

13.30 | RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbak Küçük

16.00 | Çaykur Rizespor - ikas Eyüpspor: Ümit Öztürk

19.00 | Fenerbahçe - Bellona Kayserispor: Oğuzhan Çakır

21 Nisan Pazartesİ

20.00 | Corendon Alanyaspor - Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan