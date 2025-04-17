Süper Lig’de 32. haftanın hakemleri açıklandı!

Haftanın açılış maçlarında lider Galatasaray, sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Aynı gün oynanacak bir diğer mücadelede ise Atakaş Hatayspor, iç sahada TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.
Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe, 32. haftada Kadıköy'de Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkarken, Trabzonspor da Adana Demirspor'a konuk olacak.
TFF'nin açıkladığı hakem listesine göre, 32. haftada görev alacak isimler şu şekilde:
18 Nisan Cuma
20.00 | Atakaş Hatayspor - TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
20.00 | Galatasaray - Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen
19 Nisan Cumartesi
13.30 | Kasımpaşa - Net Global Sivasspor: Ali Şansalan
16.00 | Adana Demirspor - Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 | Göztepe - Beşiktaş: Ozan Ergün
20 Nisan Pazar
13.30 | RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbak Küçük
16.00 | Çaykur Rizespor - ikas Eyüpspor: Ümit Öztürk
19.00 | Fenerbahçe - Bellona Kayserispor: Oğuzhan Çakır
21 Nisan Pazartesİ
20.00 | Corendon Alanyaspor - Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan