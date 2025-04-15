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Aboubakar Immobile'yi geçti!

Beşiktaş'ın Hatay'a gönderdiği Vincent Aboubakar 2025 yılında 4 gol atarken büyük umutlarla transfer edilen Ciro Immobile ise 2 gol attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 12:12 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 12:12
Aboubakar Immobile’yi geçti!

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Beşiktaş golcü konusunda büyük sıkıntı çekiyor. Geçen sezon bu bölgede yaşanan sıkıntılar bu sezon da artarak devam ediyor. Beşiktaş'ın santrforları 2025 yılında sadece 3 gol attı.

IMMOBİLE'DEN FAZLA ATTI

Siyah-Beyazlılar'ın Hatayspor'a gönderdiği Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, 2025 yılında 4 kez fileleri havalandırdı. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Ciro Immobile ise bu sezon sadece 2 kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli oyuncu, son haftalarda ilk 11'e girmekte zorlanıyor.

MAAŞINI BEŞİKTAŞ ÖDÜYOR

Bilindiği gibi Hatayspor'a gönderilen Aboubakar'ın maaşını Beşiktaş ödüyor. Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Serdal Adalı, 2 gün önce Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Immobile'nin yıllık net maaşı 6 milyon Euro. Yüzde 40 vergisi var 2.5 milyon Euro, etti 8.5 milyon Euro. 2 milyon Euro da imza parası var, etti 10.5 milyon Euro. Bir taraftan da 4.6 milyon Euro Vincent Aboubakar'ın maaşını ödeyip Hatayspor'a yolluyoruz, yerine 10 milyon Euro'ya alabilmek için... Tek santrfor bölgesi için bütçeye yıllık 17 milyon Euro yük binmiş" ifadelerini kullanmıştı.

1 AYDIR GOLÜ YOK

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile ligde yaklaşık 1 aydır gol atamıyor. Tecrübeli oyuncu son golünü 10 Mart'ta Gaziantep FK'ye attı.

Beşiktaşta Immobile kesin yolcu!Beşiktaşta Immobile kesin yolcu!
Beşiktaş'ta Immobile kesin yolcu!

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