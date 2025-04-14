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NBA'de normal sezon bitti

NBA'de normal sezonun son gününün ardından play-in turnuvasında ve playoff'ların ilk turunda karşı karşıya gelecek olan bazı takımlar belli oldu.

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Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 10:29 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 10:29
NBA’de normal sezon bitti

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NBA'de normal sezonun son gününün ardından play-in turnuvasında ve playoff'ların ilk turunda karşı karşıya gelecek olan bazı takımlar belli oldu.

Los Angeles Clippers, James Harden ve Kawhi Leonard'ın toplamda 72 sayılık performansıyla Golden State Warriors'ı 124-119 mağlup ederek Batı Konferansı'nda normal sezonu 5. sırada tamamladı. Bu sonuçla Clippers, playoff ilk turunda 4. sıradaki Denver Nuggets ile eşleşti.

Golden State Warriors ise sezonu 7. sırada bitirerek play-in turnuvasına kalmak zorunda kaldı. Warriors, 15 Nisan'da saat 05:00'te (TSİ) Memphis Grizzlies ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Stephen Curry'nin 36 sayı ve Jimmy Butler'ın 30 sayı, 9 asistle öne çıktığı mücadelede Warriors, maç içinde 12 sayıya kadar farkı açmayı başarsa da Clippers geri dönerek galibiyete uzandı. Los Angeles ekibinde Ivica Zubac da 22 sayı ve 17 sayılık katkısıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Clippers, normal sezonda Denver ile oynadığı dört maçın ikisini kazanmış olsa da Aralık ayından bu yana Nuggets'a karşı galibiyet alamadı.

Warriors, bu sezon Memphis karşısında oynadığı dört maçın üçünü kazandı. Play-in eşleşmesinden galip çıkan takım, Batı Konferansı 2 numarası Houston Rockets ile eşleşecek.

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