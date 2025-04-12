Fırtına’dan dev adım! Projeler imzalandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür edildi

Trabzonspor'un Kartal Tesisleri ve Akyazı Projesi nihayet hayata geçiyor. Başkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya ve Başkan Danışmanı Şenol Güneş, Ankara çıkarması yaparak iki projenin hayata geçirilmesiyle ilgili gerekli adımları attı.
Trabzonspor'un Kartal Tesisleri ve Akyazı Projesi nihayet hayata geçiyor. Başkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya ve Başkan Danışmanı Şenol Güneş, Ankara çıkarması yaparak iki projenin hayata geçirilmesiyle ilgili gerekli adımları attı.
ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK
Açıklamada "Kulübümüzün irtifak hakkına sahip olduğu; kamuoyunda "Kartal Tesisleri" olarak bilinen alanda, Emlak Konut GYO A.Ş. ile imzaladığımız protokol sayesinde yepyeni bir projenin hayata geçirilmesi yolunda çok önemli bir adım attık. Akyazı'da yer alan 177 bin metrekarelik arazi için de Emlak Konut ile bir proje geliştirme konusunda anlaşma sağladık. Her iki projeyle ilgili tüm çalışmalar devam etmektedir" denildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü'ne teşekkür edildi.