Fırtına’dan dev adım! Projeler imzalandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür edildi





ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK

Açıklamada "Kulübümüzün irtifak hakkına sahip olduğu; kamuoyunda "Kartal Tesisleri" olarak bilinen alanda, Emlak Konut GYO A.Ş. ile imzaladığımız protokol sayesinde yepyeni bir projenin hayata geçirilmesi yolunda çok önemli bir adım attık. Akyazı'da yer alan 177 bin metrekarelik arazi için de Emlak Konut ile bir proje geliştirme konusunda anlaşma sağladık. Her iki projeyle ilgili tüm çalışmalar devam etmektedir" denildi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü'ne teşekkür edildi.