Morata gelen tekliflere kulağını kapattı: Eşi İstanbul’un keyfini çıkartıyor

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Serie A ekibi Milan 'dan şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı İspanyol golcü Alvaro Morata ile ilgili kısa süre önce transfer iddiaları çıkmış ve oyuncunun Getafe 'ye transfer olacağı öne sürülmüştü. Ancak bu iddiaların aksine Morata 'nın eşi Alice Campello 'nun İstanbul 'da yaşamayı çok sevdiği ve eşine buradan ayrılmak istemediğini söylediği öğrenildi.

İspanyol golcü Alvaro Morata. (Takvim Gazetesi)



Cimbom'un İtalyan yengesinin Morata'ya "İstanbul'da çok mutluyum. Başka bir yere gitmeliyim" dediği de gelen haberler arasında. Öte yandan Morata'nın da Galatasaray'da oynamaktan ve Türkiye'de yaşamaktan son derece mutlu olduğu ve gelen teklifleri değerlendirmeye almadığı ifade ediliyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maça çıkan ve 3 gol, 1 asiste imza atan 32 yaşındaki futbolcunun yeni sezondada Galatasaray'da devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.