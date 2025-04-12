CANLI MAÇ TAKİBİ | Manchester City-Crystal Palace maçı hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir? Canlı yayın frekans bilgileri

Şampiyonluk yolunda mücadele eden Manchester City, evinde Crystal Palace karşısında galibiyet ararken, konuk ekip ise zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuç almak için sahada olacak. Peki Manchester City-Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı maç takibi…