CANLI MAÇ TAKİBİ | Manchester City-Crystal Palace maçı hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir? Canlı yayın frekans bilgileri

Şampiyonluk yolunda mücadele eden Manchester City, evinde Crystal Palace karşısında galibiyet ararken, konuk ekip ise zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuç almak için sahada olacak. Peki Manchester City-Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı maç takibi…
(Kanay:AA)
MANCHESTER CITY - CRYSTAL PALACE SAAT KAÇTA?
Manchester City-Crystal Palace maçı, 12 Nisan Cumartesi günü saat 14:30'da başlıyor.
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
MANCHESTER CITY - CRYSTAL PALACE CANLI NEREDEN İZLENİR?
Manchester City ile Crystal Palace arasındaki heyecan dolu Premier Lig karşılaşması, Türkiye'de beIN Sports 3 kanalından izlenebilecek. Maç, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar üzerinden ve Türksat uydusu aracılığıyla da yayınlanacak. Ayrıca, karşılaşma internet üzerinden şifreli yayın olarak izlenebilecek.
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