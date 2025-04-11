Galatasaray’da Trabzonspor maçına kadar plan!

Süper Lig'de sırasıyla Samsunspor, Bodrumspor, Eyüpspor ve Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, 4'te 4 yapmaya konsantre oldu.



Puan kaybetme kredisini ligin son haftalarına bırakmak isteyen Galatasaray cephesi, bir ay sonra oynanacak Trabzon deplasmanına firesiz gitmenin hesaplarını yapıyor.



Teknik direktör Okan Buruk, kupada Fenerbahçe'yi 2-1 yenen takımdan memnun kaldı ve tek forvetli sistemi Samsun'da değiştirmeyecek.



Türkiye Kupası'nda kalede Günay Güvenç'e görev veren Okan Buruk, Süper Lig'de yeniden rotasını kaptan Fernando Muslera'ya çevirip formasını iade edecek.