Solskjaer’in planı 8’de 8!

Avrupa kupalarına katılmanın kısa yolu olarak gördükleri Türkiye Kupası'ndan çeyrek finalde elenen Beşiktaş'ta Avrupa için ince hesaplar yapılmaya başlandı.



Siyah beyazlılar, sezonun son bölümlerine girerken Avrupa'da yer alabilmek için büyük bir mücadele veriyor. Kalan 8 maçı da kazanarak, Samsunspor'u 3.lük yarışında geçmeyi ve daha sonra oluşacak sıralamayı beklemeyi planlayan Beşiktaş'ta, tüm hesaplar ligde ilk dört üzerine yapılmaya başlandı.



AVRUPA'DAKİ TEHLİKE



Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Konyaspor, Trabzonspor ve Göztepe yarışıyor. Bu dört takımdan sadece Galatasaray'ın gelecek sezon Devler Ligi'nde mücadele etmesi garanti.



Sarı kırmızılılar kupayı kazanamaz, Konyaspor, Trabzonspor ve Göztepe'den de kim şampiyon olursa, Avrupa Ligi play-off hakkı elde ediyor. Ligi 3. bitiren Avrupa Ligi, 4. olan Konferans Ligi elemesi oynuyor. Beşiktaş şu anda 4. sırada. Ancak Eyüp, Beşiktaş'ı geçerse Beşiktaş'a, Avrupa hayal olur.



KORKUTAN TABLO



Beşiktaş, 2020-2021 sezonundaki şampiyonluğun ardından belini doğrultamadı. Lider Galatasaray'ın 23 puan gerisine düşen Siyah beyazlılar, geçen sezon tamamlandığında Galatasaray'dan 46 puan fark yemiş ve bu durum siyah beyazlıların en kötü sezonu olarak tarihe yazılmıştı.



2022-2023'te Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda Beşiktaş, liderin 10 puan gerisinde kaldı. 2021-2022'de Trabzonspor'un ipi göğüslediği sezonda ise Beşiktaş, rakibinden 22 puan fark yemişti. Bu sezonun bitimine 8 hafta kala farkın açılması halinde Beşiktaş, yeni kötü bir istatistiğin sahibi olacak.