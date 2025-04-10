UEFA'nın en önemli ikinci kulüp organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Rangers, Ibrox Stadyumu'nda Athletic Bilbao'yu ağırlıyor.
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Rangers Fenerbahçe'yi elemişti (AA)
EVİNDE İŞİ BİTİRMEK AMACINDA
İskoç temsilcisi Rangers, bu sezon Avrupa Ligi'nde istikrarlı bir performans sergiledi. Taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak olan Mavi-Beyazlılar, evinde oynadığı son 6 Avrupa maçında yenilgi yüzü görmedi. Teknik direktör Barry Ferguson yönetimindeki ekip, ilk maçtan avantajlı bir skorla dönerek İspanya'daki rövanş öncesi psikolojik üstünlük elde etmek istiyor.
Nico Williams (REUTERS)
SABIR VE DİSİPLİN
Athletic Bilbao, La Liga'da gösterdiği iyi performansı Avrupa'ya da taşımış durumda. Genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çeken Bask temsilcisi, son 16 turunda Marsilya'yı etkileyici bir oyunla eledi. Teknik direktör Ernesto Valverde, Rangers deplasmanının zorluğuna dikkat çekerek oyuncularından sabırlı ve disiplinli bir oyun talep etti.