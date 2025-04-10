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Rangers - Athletic Bilbao Avrupa Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan çeyrek final karşılaşmaları ile devam ediyor. Fenerbahçe'yi eleyerek adını son 8 takım arasına yazdıran Rangers evind Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. İki takımın da tek hedefi İspanya'daki mücadeleye avantajlı skorla çıkmak ve yarı final adına önemli bir adım atmak. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den anbean canlı takip edebilirsiniz. Rangers - Athletic Bilbao Avrupa Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 19:21 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 19:21
Rangers - Athletic Bilbao Avrupa Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda

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UEFA'nın en önemli ikinci kulüp organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Rangers, Ibrox Stadyumu'nda Athletic Bilbao'yu ağırlıyor.

Mücadeleyi takvim.com.tr'den anbean canlı takip edebilirsiniz.

Rangers Fenerbahçe'yi elemişti (AA)Rangers Fenerbahçe'yi elemişti (AA)

EVİNDE İŞİ BİTİRMEK AMACINDA

İskoç temsilcisi Rangers, bu sezon Avrupa Ligi'nde istikrarlı bir performans sergiledi. Taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak olan Mavi-Beyazlılar, evinde oynadığı son 6 Avrupa maçında yenilgi yüzü görmedi. Teknik direktör Barry Ferguson yönetimindeki ekip, ilk maçtan avantajlı bir skorla dönerek İspanya'daki rövanş öncesi psikolojik üstünlük elde etmek istiyor.

Nico Williams (REUTERS)Nico Williams (REUTERS)

SABIR VE DİSİPLİN

Athletic Bilbao, La Liga'da gösterdiği iyi performansı Avrupa'ya da taşımış durumda. Genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çeken Bask temsilcisi, son 16 turunda Marsilya'yı etkileyici bir oyunla eledi. Teknik direktör Ernesto Valverde, Rangers deplasmanının zorluğuna dikkat çekerek oyuncularından sabırlı ve disiplinli bir oyun talep etti.

Jefte ve Mert Müldür (AA)Jefte ve Mert Müldür (AA)

İKİ FARKLI KÜLTÜR

Rangers'ın fiziksel güce dayalı, direkt oyun anlayışı ile Bilbao'nun teknik kapasitesi yüksek, pas oyununa dayalı sistemi karşı karşıya geliyor. Bu durum futbolseverler açısından hem taktiksel hem de stil olarak keyifli bir 90 dakika vaat ediyor.

Leon Balogun (AA)Leon Balogun (AA)

YILDIZLAR KARŞI KARŞIYA

Rangers'ta kaptan James Tavernier'in liderliği ve duran toplardaki etkinliği dikkat çekiyor. Ayrıca Danimarkalı golcü Cyriel Dessers de skora katkı sağlaması beklenen isimlerin başında geliyor. Bilbao'da ise Iñaki Williams'ın hızı ve tecrübesi, maçın kaderini değiştirebilecek önemli faktörlerden biri.

Athletic Bilbao Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri (AFP)Athletic Bilbao Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri (AFP)

RANGERS - ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rangers - Athletic Bilbao maçı saat 22.00'den itibaren Tabii Spor 1'den canlı yayınlanacak.

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