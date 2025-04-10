Jefte ve Mert Müldür (AA)

İKİ FARKLI KÜLTÜR

Rangers'ın fiziksel güce dayalı, direkt oyun anlayışı ile Bilbao'nun teknik kapasitesi yüksek, pas oyununa dayalı sistemi karşı karşıya geliyor. Bu durum futbolseverler açısından hem taktiksel hem de stil olarak keyifli bir 90 dakika vaat ediyor.