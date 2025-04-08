Keçiörengücü-Şanlıurfaspor maçı kaç kaç? Trendyol 1. Lig maçları canlı takip!

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u konuk ediyor. Play-off hattında tutunmak isteyen başkent temsilcisi, son haftalardaki çıkışını sürdürmeyi hedeflerken düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Şanlıurfaspor için bu maç adeta final niteliğinde. Peki Trendyol 1. Lig maçları canlı nereden takip edilir? İşte Keçiörengücü-Şanlıurfaspor maç özeti…