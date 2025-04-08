Keçiörengücü-Şanlıurfaspor maçı kaç kaç? Trendyol 1. Lig maçları canlı takip!

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u konuk ediyor. Play-off hattında tutunmak isteyen başkent temsilcisi, son haftalardaki çıkışını sürdürmeyi hedeflerken düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Şanlıurfaspor için bu maç adeta final niteliğinde. Peki Trendyol 1. Lig maçları canlı nereden takip edilir? İşte Keçiörengücü-Şanlıurfaspor maç özeti…
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
KEÇİÖRENGÜCÜ-ŞANLIURFASPOR SAAT KAÇTA?
Keçiörengücü-Şanlıurfaspor Maçı, 8 Nisan Salı günü saat 14:00'da başladı.
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
KEÇİÖRENGÜCÜ-ŞANLIURFASPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir.
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