Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının saati değişti

Sabah'ta yer alan habere göre, Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak olan mücadele, aynı gün Trabzonspor Basketbol Takımı'nın şampiyonluk maçı nedeniyle saat 19.00'a alındı. Basketbol takımının karşılaşması saat 16.00'da Trabzon'da oynanacağı için, futbol maçının saatinde düzenleme yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce bu önemli Karadeniz derbisinin 13 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacağını açıklamıştı. Yeni düzenlemeyle birlikte karşılaşma, aynı tarihte saat 19.00'da başlayacak.