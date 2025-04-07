Beşiktaş Samsunspor ile arasındaki puan farkını 1'e indirmek amacında (AA) HEDEF 1 PUANA İNDİRMEK Süper Lig'de son olarak derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında da galibiyet alarak Avrupa kupalarına katılım yolundaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar, haftaya 47 puanla 4. sırada girerken, Reeder Samsunspor'un mağlup olduğu haftada avantajı değerlendirmek istiyor. Beşiktaş, ligde oynadığı 27 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Avrupa potasında yer alan Reeder Samsunspor ise 4 puan farkla 3. sırada bulunuyor. Rakip Kasımpaşa, bu sezon Süper Lig'de 11 beraberlikle en fazla berabere kalan takım konumunda. Lacivert-beyazlılar, çıktığı 28 müsabakada 9 galibiyet, 8 mağlubiyet alarak 38 puan topladı. Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında alacağı üç puanla hem çıkışını sürdürmek hem de Avrupa kupalarına katılım yarışında güçlü bir adım atmak istiyor.

Gedson Fernandes ve Gabriel Paulista (AA) EKSİKLER VAR Beşiktaş'ta Kasımpaşa karşılaşması öncesindeki eksikler dikkat çekiyor. Dört yıldız bu mücadelede görev yapamıyor. Sakatlığı bulunan ve uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Felix Uduokhai'nin yanı sıra tedavisi devam eden Elan Ricardo ile Bakhtiyor Zaynutdinov, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almıyor. Ayrıca, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maç men cezası alan genç oyuncu Semih Kılıçsoy da Kasımpaşa karşısında formasından uzak kalıyor.

Beşiktaş Avrupa kupaları biletinde avantaj sağlamak için Kasımpaşa'yı yenmek zorunda (AA) BEŞ FUTBOLCU SINIRDA Siyah-beyazlı ekipte beş futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor ve kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra savunma oyuncuları Emirhan Topçu ve Arthur Masuaku ile golcü Ciro Immobile, kart sınırındaki isimler arasında bulunuyor. Bu beş oyuncu, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 31. haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak RAMS Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek. Beşiktaş teknik heyeti, bu kritik dönemde oyuncularını kart görmemeleri konusunda uyardı.

Rafa Silva yine Beşiktaş'ın en büyük kozu (İHA) SON 3 MAÇI PAŞA KAZANDI Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı son üç karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, lacivert-beyazlı rakibine karşı son dönemde üstünlük sağlayamadı. Geçen sezon Kasımpaşa ile oynanan maçlarda 3-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilen Kartal, bu sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede de 3-1 mağlup oldu.

Mert Günok (AA) LİGDE 44. RANDEVU Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 44. kez karşı karşıya geliyor. Ligde bugüne kadar oynanan 43 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü öne çıkıyor. Siyah beyazlı ekip, bu maçların 26'sında galibiyet sevinci yaşarken, 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 9 kez sahadan üç puanla ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda Beşiktaş, rakip fileleri 88 kez havalandırdı. Lacivert-beyazlı ekip ise 52 gol kaydetti. Öte yandan iki ekip, 1962-1963 sezonunda iki aşamalı oynanan lig formatında hem beyaz hem de final grubunda yer alarak toplam dört kez karşılaştı.