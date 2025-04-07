Beşiktaş Kasımpaşa maçında penaltı bekledi!

İlk yarının uzatma dakikalarında hızlı atağa çıkan Beşiktaş, ceza sahası içinde önemli bir pozisyon yakaladı. Immobile'nin içeri çevirdiği top, Kasımpaşalı Opoku'nun sağ eline çarptı. Bu pozisyonun ardından Beşiktaşlı oyuncular yoğun şekilde penaltı itirazında bulundu.

Ancak maçın hakemi Kadir Sağlam, oyunu devam ettirdi ve penaltı kararını vermedi. Siyah-beyazlı futbolcular, ilk yarının bitiş düdüğü sonrasında da itirazlarını sürdürdü. Kadir Sağlam, oyuncuları soyunma odasına yönlendirerek gerilimi yatıştırmaya çalıştı.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır