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Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması! "Her türlü gömleği giydik"

Bodrum FK'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbinin ardından dev maçı değerlendirdi. Demirel, sarı lacivertli ekip ve kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 20:39 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 20:39
Volkan Demirel’den Fenerbahçe açıklaması! Her türlü gömleği giydik

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Teknik direktör Volkan Demirel, Asist Analiz'de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Demirel, Fenerbahçe'den gelen soruya da cevap verdi. Volkan Demirel, "Telefonunuz çalarsa, Fenerbahçe'den bir telefon gelirse, "Volkan ateşten gömleği giymeye hazır mısın?" derlerse o gömleği giyer misin?" sorusunun ardından "Biz Fenerbahçe için her zaman türlü gömleği giydik. Hiçbir sorun yok. Ama yine söylüyorum ben, benim zamanım ne zaman, doğru zaman ne zaman ben oraya geleceğim. Bu yarın olur, 5 yıl sonra olur, 10 yıl sonra olur. Onu bilmiyorum. Şu an için öyle bir düşüncem yok. Beni yanlış anlamasınlar. Mourinho'nun kendi isteği ile gitmesi gerektiğini ama gitmezse de bence gönderilmemesi gerektiğini söyledim. Öyle bir şey olursa, bunu kendim için söylemiyorum, ben dahil herkes gelebilir. Gelen veya kalan, öncesi veya sonrası, burası Fenerbahçe, buranın dinamikleri ve havası başka bir şey. O havayı bilmeden, teneffüs etmeden Fenerbahçe'ye faydalı olamazsınız. Daha çok açılımı var bende ama bu açılımı burada yapmam yanlış olur, farklı yerlere gider. Ama Fenerbahçelilik farklı bir şeydir. Fenerbahçe'yi, Fenerbahçeliler temsil eder." yanıtını verdi.

Fenerbahçe'de 2002-2019 yılları arasında forma giyen Volkan Demirel, daha sonra sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu.

Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinde ise; Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Bodrum FK'de görev yaptı.

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