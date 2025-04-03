Liverpool’un yeni hedefi Takefusa Kubo

Bu sezon İspanya'da beklentilerin altında kalan ve Avrupa kupalarına katılma yarışında geri düşen Real Sociedad'ın, Avrupa bileti alamaması halinde önemli oyuncularını elden çıkarabileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda Martin Zubimendi ile birlikte Japon yıldız Kubo'nun da ayrılığa sıcak bakabileceği iddia ediliyor. Liverpool'un, Sociedad'ın mevcut lig pozisyonunu avantaja çevirmeyi hedeflediği vurgulanıyor.
Takefusa Kubo (AFP)
SALAH'IN GELECEĞİ TRANSFERİN ANAHTARI
Öte yandan Liverpool'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mohamed Salah'ın durumu da Kubo transferini doğrudan etkileyebilir. Salah'ın ayrılık ihtimaline karşılık 23 yaşındaki genç yetenek için resmi adımların atılabileceği gelen bilgiler arasında.
Takefusa Kubo (AFP)
KUBO'NUN 2024-25 SEZONU PERFORMANSI
Real Sociedad formasıyla bu sezon 43 karşılaşmada görev alan Takefusa Kubo, 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro civarında olan Japon oyuncunun, İspanyol ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Liverpool'un, kadrosunu gençleştirme politikası kapsamında Kubo gibi potansiyelli isimlere yönelmesi bekleniyor.