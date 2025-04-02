Fatih Tekke ve öğrencileri zafere kilitlendi!

Trabzonspor bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek. Bu maç Bordo- Mavililer için adeta bir sezona bedel maç niteliği taşıyor.



Fatih Tekke yönetiminde ligdeki ilk iki maçında 1'er galibiyet ve beraberlik alan Karadeniz Fırtınası'nın en gerçekçi hedefi kupada yoluna devam etmesi için bu maçı kazanmak zorunda. Fırtına, Sipay Bodrum FK'yi mağlup etmesi halinde Beşiktaş- Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak. Fatih Tekke de Bodrum maçı öncesindeki son maçında oyuncularıyla kısa bir toplantı yaparak karşılaşmanın önemini belirtti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN