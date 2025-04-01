Varsa yoksa Galatasaray: Mourinho derbi öncesi kampa girdi!

Okan Buruk’la sürekli polemik içinde olan Mourinho ekibiyle beraber derbiye çalışıyor. (Takvim Gazetesi) İLK GALİBİYETİ HEDEFLİYOR Alınacak galibiyetin lig yarışına da çok olumlu bir etki yapacağını düşünen Teknik Direktör Jose Mourinho 'nun bu kez çok özel bir hazırlık içinde olduğu belirtiliyor. Galatasaray'a karşı oynadığı 2 maçta 1 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan Portekizli hoca öncelikle ezeli rakip önünde ilk galibiyeti almayı hedefliyor.

Galatasaray'a karşı oynadığı 2 maçta 1 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan Portekizli hoca öncelikle ezeli rakip önünde ilk galibiyeti almayı hedefliyor. (AA)



KİŞİSEL BİR MESELE GİBİ

Mourinho'nun ayrıca sezon başından bu yana polemik içinde olduğu meslektaşı Okan Buruk'a da Kadıköy'de bir yenilgi tattırmak istediği ve olayı biraz kişisel bir mesele olarak gördüğü öne sürülüyor. Samandıra'dan gelen bilgilere göre başarılı hoca, Türkiye'ye geldiğinden bu yana ilk kez oteline gitmedi ve üst üste iki geceyi tesislerde geçirdi.