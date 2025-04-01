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Varsa yoksa Galatasaray: Mourinho derbi öncesi kampa girdi!

Galatasaray’a karşı 2 maçtan 1 puan çıkarabilen ve Okan Buruk’la sürekli polemik içinde olan Mourinho ekibiyle beraber derbiye çalışıyor. Portekizli teknik adamın ilk kez 2 gece üst üste tesislerde kaldığı belirtiliyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Nisan 2025
Varsa yoksa Galatasaray: Mourinho derbi öncesi kampa girdi!

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Ligde Galatasaray'ın aldığı Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluk için umutları fazlasıyla artan Fenerbahçe kupadaki dev derbiye bileniyor.

Okan Buruk’la sürekli polemik içinde olan Mourinho ekibiyle beraber derbiye çalışıyor. (Takvim Gazetesi)Okan Buruk’la sürekli polemik içinde olan Mourinho ekibiyle beraber derbiye çalışıyor. (Takvim Gazetesi)

İLK GALİBİYETİ HEDEFLİYOR
Alınacak galibiyetin lig yarışına da çok olumlu bir etki yapacağını düşünen Teknik Direktör Jose Mourinho'nun bu kez çok özel bir hazırlık içinde olduğu belirtiliyor. Galatasaray'a karşı oynadığı 2 maçta 1 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan Portekizli hoca öncelikle ezeli rakip önünde ilk galibiyeti almayı hedefliyor.

Galatasaray'a karşı oynadığı 2 maçta 1 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan Portekizli hoca öncelikle ezeli rakip önünde ilk galibiyeti almayı hedefliyor. (AA)Galatasaray'a karşı oynadığı 2 maçta 1 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan Portekizli hoca öncelikle ezeli rakip önünde ilk galibiyeti almayı hedefliyor. (AA)

KİŞİSEL BİR MESELE GİBİ
Mourinho'nun ayrıca sezon başından bu yana polemik içinde olduğu meslektaşı Okan Buruk'a da Kadıköy'de bir yenilgi tattırmak istediği ve olayı biraz kişisel bir mesele olarak gördüğü öne sürülüyor. Samandıra'dan gelen bilgilere göre başarılı hoca, Türkiye'ye geldiğinden bu yana ilk kez oteline gitmedi ve üst üste iki geceyi tesislerde geçirdi.

Okan Buruk'a Kadıköy'de bir yenilgi tattırmak istediği ve olayı biraz kişisel bir mesele olarak gördüğü öne sürülüyor. (İHA) Okan Buruk'a Kadıköy'de bir yenilgi tattırmak istediği ve olayı biraz kişisel bir mesele olarak gördüğü öne sürülüyor. (İHA)

DAHA AGRESİF OLACAKLAR
Ekibiyle beraber gece gündüz derbinin taktiksel planlamasını yapan Mourinho'nun geride kalan iki maçtan önemli dersler çıkardığı vurgulanıyor. Taraftarların çok daha agresif ve hücumu düşünen bir takım izleyeceği belirtiliyor.

Jose Mourinho ile Okan Buruk, Ziraat Ziraat Türkiye Kupası maçıyla birlikte Türkiye'de 3. kez birbirine rakip olacak. (İHA)Jose Mourinho ile Okan Buruk, Ziraat Ziraat Türkiye Kupası maçıyla birlikte Türkiye'de 3. kez birbirine rakip olacak. (İHA)

MOU VE BURUK 3. KEZ RAKİP
Jose Mourinho ile Okan Buruk, Ziraat Ziraat Türkiye Kupası maçıyla birlikte Türkiye'de 3. kez birbirine rakip olacak. Geride kalan 2 mücadelede Galatasaray 1 kez kazanırken 1 müsabaka da berabere sona erdi.

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