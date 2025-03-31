Trabzonspor U19’da hedef İsviçre! Rekor için sahaya çıkıyor

Katıldığı Gençlik Ligi'nde grup aşamasının ardından Atalanta ve Juventus'u eleyerek çeyrek finalde Inter ile eşleşen Trabzonspor U19 takımı, yarı finale yükselmek için seyircisinin karşısına çıkıyor.
Bordo mavili gençler, bir İtalyan takımını daha devirerek İsviçre'de gerçekleştirilecek dörtlü finalde yer almak amacında. 1 Nisan Salı günü saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı binlerce taraftar izleyecek.
Trabzonspor U19 Türk futbol tarihine geçecek bir başarıya daha imza atmak istiyor (Trabzonspor Kulübü)
MAÇLAR NYON'DA OYNANACAK
Trabzonspor ve Inter'in yanı sıra Salzburg, Olympiakos, AZ Alkmar, Manchester City, Barcelona ve Stuttgart'ın kaldığı son 8 takım arasından yarı finale yükselecek ekipler kozlarını Nyon'da paylaşacak. Karşılaşmaların adresi Colovray Sports Centre olacak.
Ömer Faruk Duymaz (AA)
REKOR İÇİN KOLLAR SIVANDI
Bu tarihi güne tanıklık etmek isteyen taraftarlar için kulüp de harekete geçti. Daha önce en çok izlenen 10. maç olarak kayıtlara geçen Trabzonspor - Atalanta karşılaşmasının ardından bu kez de Inter mücadelesinin zirveye oturması için plan yapıldı.
32 bin 510 taraftarın yer aldığı Krasnodar-Real Madrid maçını geride bırakmak isteyen Karadeniz ekibi, şehrin birçok noktasından ring seferleri yapılacağını duyurdu.