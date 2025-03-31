SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor U19'da hedef İsviçre! Rekor için sahaya çıkıyor

Bu sezon elde ettiği başarıyla Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükselen Trabzonspor U19 takımı, Inter ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililerin gelecekte çok şey beklediği gençleri, bir İtalyan takımını daha eleyerek İsviçre'deki dörtlü finale adını yazdırmak istiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 19:49 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 19:49
Trabzonspor U19’da hedef İsviçre! Rekor için sahaya çıkıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Katıldığı Gençlik Ligi'nde grup aşamasının ardından Atalanta ve Juventus'u eleyerek çeyrek finalde Inter ile eşleşen Trabzonspor U19 takımı, yarı finale yükselmek için seyircisinin karşısına çıkıyor.

Bordo mavili gençler, bir İtalyan takımını daha devirerek İsviçre'de gerçekleştirilecek dörtlü finalde yer almak amacında. 1 Nisan Salı günü saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı binlerce taraftar izleyecek.

Trabzonspor U19 Türk futbol tarihine geçecek bir başarıya daha imza atmak istiyor (Trabzonspor Kulübü)Trabzonspor U19 Türk futbol tarihine geçecek bir başarıya daha imza atmak istiyor (Trabzonspor Kulübü)

MAÇLAR NYON'DA OYNANACAK

Trabzonspor ve Inter'in yanı sıra Salzburg, Olympiakos, AZ Alkmar, Manchester City, Barcelona ve Stuttgart'ın kaldığı son 8 takım arasından yarı finale yükselecek ekipler kozlarını Nyon'da paylaşacak. Karşılaşmaların adresi Colovray Sports Centre olacak.

Ömer Faruk Duymaz (AA)Ömer Faruk Duymaz (AA)

REKOR İÇİN KOLLAR SIVANDI

Bu tarihi güne tanıklık etmek isteyen taraftarlar için kulüp de harekete geçti. Daha önce en çok izlenen 10. maç olarak kayıtlara geçen Trabzonspor - Atalanta karşılaşmasının ardından bu kez de Inter mücadelesinin zirveye oturması için plan yapıldı.

32 bin 510 taraftarın yer aldığı Krasnodar-Real Madrid maçını geride bırakmak isteyen Karadeniz ekibi, şehrin birçok noktasından ring seferleri yapılacağını duyurdu.