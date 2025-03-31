Trabzonspor U19’da hedef İsviçre! Rekor için sahaya çıkıyor

Ömer Faruk Duymaz (AA)

REKOR İÇİN KOLLAR SIVANDI

Bu tarihi güne tanıklık etmek isteyen taraftarlar için kulüp de harekete geçti. Daha önce en çok izlenen 10. maç olarak kayıtlara geçen Trabzonspor - Atalanta karşılaşmasının ardından bu kez de Inter mücadelesinin zirveye oturması için plan yapıldı.

32 bin 510 taraftarın yer aldığı Krasnodar-Real Madrid maçını geride bırakmak isteyen Karadeniz ekibi, şehrin birçok noktasından ring seferleri yapılacağını duyurdu.