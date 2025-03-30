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Fenerbahçe 3-5-2 ile coştu!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun 3-5-2'lik yeni düzeni, takımı coşturdu. Sarı-lacivertli ekibin kanat dahil orta saha futbolcuları, ligde ağları 18 kez sarsarken bu bölge son 3 sezonun en golcü dönemine imza attı. Oğuz Aydın, orta alanın sağında yıldızını parlattı.

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Giriş Tarihi :30 Mart 2025 , 15:15 Güncelleme Tarihi :30 Mart 2025 , 15:15
Fenerbahçe 3-5-2 ile coştu!

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Amansız zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'yi eksiklikler ve sakatlıklar da durduramadı.

2025 yılında 3-5-2 formasyonuyla yeni düzene geçen sarı-lacivertliler, orta sahayı kalabalık tutarken rakip de tanımadı.

Ligde son 13 maçta 10. galibiyetini Bodrum karşısında alan Fenerbahçe'de 4 golün 3'ü Oğuz Aydın, Sebastian Szymanski ve Anderson Talisca'dan geldi.

Kanarya'nın kanatlarda oynayanlar dahil orta sahası, ligde ağları 18 kez havalandırdı ve bu bölge son 3 sezonda en çok golü attığı döneme imza attı. Geçen sezon sarı-lacivertlilerin orta sahası 15, 2022- 23'te ise 10 gol kaydetmişti.

FORMAYI GEÇ ALDI AMA ÇABUK YÜKSELDİ

Mourinho'dan formayı geç alsa da performansıyla milli takıma kadar yükselen sağ orta saha Oğuz Aydın, 6 golle başı çekti. Fred 4, Szymanski 3, Amrabat ve Talisca 2'şer, Kostic de 1 defa fileleri sarsmayı başardı. Bu oyuncular golü olmayan Mert Hakan (2 asist) ile birlikte 19 da asist gerçekleştirerek 37 gole katkıda bulundu.

Fenerbahçede hedef 10da 10!Fenerbahçede hedef 10da 10!
Fenerbahçe'de hedef 10'da 10!

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