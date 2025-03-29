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Fatih Tekke'den beraberlik yorumu! "Olumsuz anlar yaşadım"

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, zorlu randevu sonrasında önemli açıklamalarda bulunarak yıllar sonra geri dönmesine rağmen olumsuz anlar yaşadığını söyledi.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 18:37 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 18:37
Fatih Tekke’den beraberlik yorumu! Olumsuz anlar yaşadım

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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, zorlu randevu sonası şunları söyledi;

"Alınan 1 puan gayet iyi ama Trabzonspor için değil! 15 gün, 10 antrenman... Bu çocukların isteği, yapmak istediklerimiz... Altımız ilk gol, yapmak istediklerimizin karşılığı. Yediğimiz gol bireysel hatalar. Takımın fiziksel durumu, istediğimiz baskı oyunu için tartışılır. Özellikle moral motivasyon ambiyanstan kaynaklı da düştü, dağıldığımız anlar var. İkinci yarı bildiğimiz ama şu an söylemek istemediğim sebeplerden dolayı düştü. Her şeye rağmen, biraz daha cesur olmamız lazım. Oyuncularımı alkışlıyorum.

20 yıl sonra döndüm, farklı bir şey bekliyordum ama olumsuz anlar da yaşadım. Ben burayı biliyorum, burası benim şehrim. Onlar istediğini yapabilirler."

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