Trendyol Süper Lig'in 29. haftası Beşiktaş - Galatasaray derbisine sahne olacak. Siyah beyazlı takımın açıklanan ilk 11'inde Ciro Immobile'nin olmaması herkesi şaşırttı.

İtalyan golcü yerine forvet özellikleri bulunan bir ismi tercih etmeyen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer sahaya Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Joao Mario, Muçi ve Rafa Silva kadrosunu sürdü.

Haftalardır önlenemez bir düşüş yaşayan İtalyan yıldız, Süper Lig'deki son 10 maçında iki kez ağları sarstı. Bunların biri Gaziantep FK karşısında penaltıdan geldi.

8 HAFTA SONRA YEDEK

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, tam 8 hafta sonra bir maça ilk 11'de başlamadı. Deneyimli forvet, son olarak Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Antalyaspor karşılaşmasında kulübede yer almıştı. Siyah-beyazlı ekip o mücadelede Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Ciro Immobile, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar toplam 33 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 15 kez rakip fileleri havalandıran yıldız oyuncu, 3 de asist katkısı verdi.