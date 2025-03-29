Fatih Tekke Göztepe karşılaşmasından önce oyuncularını uyardı: İlk maçında galibiyet istiyor!

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde milli ara öncesi Başakşehir'i mağlup eden ve ilk deplasman galibiyetini elde eden Trabzonspor'da hedef 2'de 2 yapmak. Bordo-Mavililer'in teknik direktörü, ilk iç saha maçında kazanarak taraftara bayram hediyesi vermek istiyor.



Başakşehir ile oynanan ilk maçın ardından takıma çok küçük dokunuşlar yaptıklarını belirten teknik direktör Fatih Tekke, bugün oynanacak olan Göztepe maçında ise kendi oyun anlayışından görüntüler ortaya koymaya çalışacak. Tekke'nin Göztepe karşısında da daha çok ön alan baskısı, topa hakimiyet ve daha çok organize atak içeren bir takımı sahaya sürmeye çalışacağı öğrenildi.



Fatih Tekke'nin oyuncularıyla yaptığı görüşmede, "Kendi sahamızda oynadığımız maçlarda rakibi baskı altına almalıyız. 90 dakika boyunca rakibi boğmanızı istiyorum. Rakip Trabzonspor deplasmanına geldiğini anlamalı" ifadelerini kullandı. Sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle 47 yaşındaki teknik adam, Başakşehir maçına göre kadroda en az 3 değişiklik yapmak zorunda kalacak.



4 YILDIZ SINIRDA!

Trabzonspor'un Göztepe ile oynayacağı maç öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Edin Vişça, Uğurcan Çakır, Ozan Tufan ve Lundstram bugün kart görürse Fenerbahçe ile oynanacak derbide forma giyemeyecekler.