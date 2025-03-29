Beşiktaş’tan TFF’ye yabancı hakem göndermesi

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderme yaptı.



Dünyaca ünlü İsviçreli eski hakem Urs Meier'in fotoğrafını paylaşan Beşiktaş, "Siz getirmediniz, biz getirdik! Dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier Tüpraş Stadyumu'nda." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile maçı izleyecek olan Meier'in, maçtaki pozisyonlarla ilgili yorumları Beşiktaş YouTube kanalında yayınlanacak.



İsviçreli'nin maç esnasında da önemli kararlar için yorumları dijital kanallardan duyurulacak.