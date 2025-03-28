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Alperen Şengün'den 33 sayı!

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 33 sayı ve 10 ribaund kaydettiği gecede Utah Jazz'i 121-110 mağlup etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 09:53 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 09:53
Alperen Şengün’den 33 sayı!

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Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 33 sayı ve 10 ribaund kaydettiği gecede Utah Jazz'i 121-110 mağlup etti.

Geçtiğimiz gece oynanan karşılaşmada Rockets, Batı Konferansı'ndaki üçüncü sıradaki Denver Nuggets'a karşı iki maçlık avantajını korudu. Normal sezonun bitimine iki haftadan biraz daha fazla süre kaldı.

Rockets'ta Amen Thompson 16 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle double-double yaparken, Jalen Green 21 sayı, Tari Eason ise 15 sayı kaydetti.

Utah Jazz cephesinde Collin Sexton 21 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Keyonte George 17, Isaiah Collier ve Kyle Filipowski 16'şar, Brice Sensabaugh ise 15 sayı ile mücadele etti.

Houston Rockets, pazar günü Phoenix'te Suns ile karşı karşıya gelecek. Utah Jazz ise cuma günü Denver Nuggets'a karşı beş maçlık deplasman turuna başlayacak.

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