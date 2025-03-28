Maxim De Cuyper’den Galatasaray itirafı!

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24 yaşındaki futbolcu, "Kariyerinde bir sonraki adımı atmaya hazır mısın?" şeklindeki soruya, "Evet, bunu yapmak istiyorum. Geçmişte böyle bir şey asla aklıma gelmezdi. Club Brugge'de patlamak yapmak ve tüm kariyerim boyunca orada kalmak istiyordum. Ancak şimdi transferi düşünebileceğim bir noktaya geldim." yanıtını verdi.

Maxim de Cuyper (REUTERS) "KONFOR ALANIMDAN ÇIKMAM GEREKİYOR" Transfer kararı almasının arkasındaki nedenin ne olduğu sorulan De Cuyper, bu süreçte en büyük motivasyonunun yeni bir deneyim yaşama arzusu olduğunu dile getirerek; "Macera. Konfor alanımdan çıkmam gerekiyor. Antrenman tesislerinden 5 dakika uzakta yaşıyorum, kulüpteki herkesi tanıyorum ve herkes beni tanıyor. İşe yaramayabilir ama daha sonra keşke deneseydim diye düşünmek istemiyorum." diye konuştu.