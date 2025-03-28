SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Maxim De Cuyper'den Galatasaray itirafı!

Club Brugge forması giyen başarılı sol bek Maxim De Cuyper, transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belçikalı oyuncu, verdiği röportajda geleceği hakkında samimi değerlendirmelerde bulunurken, Galatasaray ile ilgili soruya da dikkat çeken bir yanıt verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 20:32 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 20:32
Maxim De Cuyper’den Galatasaray itirafı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

24 yaşındaki futbolcu, "Kariyerinde bir sonraki adımı atmaya hazır mısın?" şeklindeki soruya, "Evet, bunu yapmak istiyorum. Geçmişte böyle bir şey asla aklıma gelmezdi. Club Brugge'de patlamak yapmak ve tüm kariyerim boyunca orada kalmak istiyordum. Ancak şimdi transferi düşünebileceğim bir noktaya geldim." yanıtını verdi.

Maxim de Cuyper (REUTERS)Maxim de Cuyper (REUTERS)

"KONFOR ALANIMDAN ÇIKMAM GEREKİYOR"

Transfer kararı almasının arkasındaki nedenin ne olduğu sorulan De Cuyper, bu süreçte en büyük motivasyonunun yeni bir deneyim yaşama arzusu olduğunu dile getirerek; "Macera. Konfor alanımdan çıkmam gerekiyor. Antrenman tesislerinden 5 dakika uzakta yaşıyorum, kulüpteki herkesi tanıyorum ve herkes beni tanıyor. İşe yaramayabilir ama daha sonra keşke deneseydim diye düşünmek istemiyorum." diye konuştu.

Maxim de Cuyper (REUTERS)Maxim de Cuyper (REUTERS)

DEV KULÜPLERLE ANILIYOR

Adı son dönemde PSG, Milan, Juventus ve Chelsea gibi Avrupa devleriyle anılan yetenekli sol bek, bu söylentilerle ilgili olarak şunları söyledi: "Çok fazla söylenti var, değil mi? Henüz hiçbir şey belli değil ve hiçbir şeye karar verilmedi. Sezon bitince çok fazla zamanımız olacak."

Maxim de Cuyper (AFP)Maxim de Cuyper (AFP)

"GERÇEKTEN BİLMİYORUM"

Transfer görüşmelerinin devam edip etmediği sorulduğunda ise, kararsızlığını gizlemeyen De Cuyper, "Hiçbir fikrim yok. Belki önümüzdeki hafta bir karar verilir ya da gelecek yıl. Gerçekten bilmiyorum." şeklinde konuştu.

Maxim de Cuyper (AFP)Maxim de Cuyper (AFP)

"HEYECAN VERİCİ, DEĞİL Mİ?"

Görüşmelerin durumuna dair belirsizlik sorulduğunda ise Belçikalı futbolcu, "Hayır. Heyecan verici, değil mi?" diyerek sözlerini sürdürdü.

Maxim de Cuyper (AFP)Maxim de Cuyper (AFP)

"İSTANBUL HARİKA BİR ŞEHİR"

Geçtiğimiz yaz Galatasaray'a transfer olma ihtimali hatırlatıldığında, De Cuyper şu ifadeleri kullandı: "İstanbul harika bir şehir ama ciddi şüphelerim vardı. Orada oynama fikri kalbimin daha hızlı atmasına neden oldu. Her zaman hislerimi takip edeceğim çünkü mutlu olmak için buna ihtiyacım var."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesiyle telefonda görüştü: Failler hak ettikleri cezayı alacak!
CANLI | 9 günlük bayram göçü başladı: İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı
Casper
Bodrum FK - Fenerbahçe | CANLI
AK Parti’den KKTC’deki başörtüsü engeline sert tepki: Fanatiklerin eğitim hakkını engellemesi açık bir faşizmdir
Narin Güran’ın yeni fotoğrafları ortaya çıktı! Annesi Yüksel Güran ile o fotoğrafında 2 ayrıntı dikkat çekti
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan’dan Gine’de adına yapılan caminin açılışında önemli açıklamalar
Ekrem İmamoğlu New York Times’a beni niye sattınız yazısı: Türkiye’yi şikayet etti! ABD ve Batı’ya baskı yapın çağrısı
81 İLDE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2025: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet’ten İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz vakitleri
CANLI | Myanmar’da 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde deprem! Tayland ve Çin’de de hissedildi: Bangkok’ta yıkım var
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye sert sözler: İBB yankesicilerin elinde hapsoldu! Sokak uyarısı | DEM mesajı
Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü: Türkiye kalıcı barış için hazır | Suriye teklifi
Galatasaray’a dev fırsat! Chelsea’nin yıldızı geliyor
CHP’nin adaylık yarışında yeni perde: Ekrem İmamoğlu sonrası Özgür Özel - Mansur Yavaş savaşı mı?
Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!
Emine Erdoğan BM’den dünyaya seslendi: Bugün hepimiz için bir milat olsun!
Kemal Sunal ve Fatma Girik’le ilgili gerçek duyanları şoke etti! Yeşilçam yıldızının rol arkadaşı kardeşi çıktı
Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor