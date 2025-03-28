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Derbide kazanan Akrepler! Antalyaspor - Alanyaspor: 2-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor Antalya derbisinde karşı karşıya geldi. Mücadeleden galip gelen taraf 2-1'lik skorla Antalyaspor oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 17:56 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 17:56
Derbide kazanan Akrepler! Antalyaspor - Alanyaspor: 2-1 | MAÇ SONUCU

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Antalyaspor, Antalya derbisinde Alanyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Antalyaspor çok önemli bir galibiyet elde etti (İHA)Antalyaspor çok önemli bir galibiyet elde etti (İHA)

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadelede ilk gol konuk takımdan geldi. Tonny Vilhena'nın asistinde Sergio Cordova skoru 1-0'a getirdi. Braian Samudio takımı adına ağları havalandırarak skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Adolfo Gaich, 81'de takımının geri dönüşe imza atmasını sağlayarak takımını öne geçirdi.

Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Joao Pereira ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. (AA)Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Joao Pereira ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. (AA)

Antalyaspor bu sonuçla puanını 36'ya yükseltirken Alanyaspor 31'de kaldı.