Antalyaspor , Antalya derbisinde Alanyaspor 'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Antalyaspor çok önemli bir galibiyet elde etti (İHA)

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadelede ilk gol konuk takımdan geldi. Tonny Vilhena'nın asistinde Sergio Cordova skoru 1-0'a getirdi. Braian Samudio takımı adına ağları havalandırarak skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Adolfo Gaich, 81'de takımının geri dönüşe imza atmasını sağlayarak takımını öne geçirdi.