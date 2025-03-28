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Jose Mourinho'dan Galatasaray derbisi açıklaması! "Hayal kurabileceğiz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının 4-2 kazandığı Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, ekibinin ilk 45 dakikada maçı bitirdiğini ve mutlu olduğunu söyledi. Ayrıca Galatasaray derbisi için de konuştu.

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 23:20 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 23:21
Jose Mourinho’dan Galatasaray derbisi açıklaması! Hayal kurabileceğiz

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK galibiyetinin ardından konuştu.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

İşte Portekizli çalıştırıcının sözleri;

"Öncelikle Türk halkının bayramını kutluyorum. Tadic'i de 100. maç için tebrik ediyorum. Harika bir istatistiği var burada. Çok iyi bir dönem geçiriyor.

Bugün kazandık, rahat kazandık, 45 dakikada kazandık. İkinci yarıda, ilk yarıdaki kadar iyi değildik, tempo düştü. 5 oyuncu değişikliği yaptık. Rahat bir maç oldu. Sakatlık olmadı. Maça iyi başlangıç yaptık, garip bir penaltı vardı ama sonrasında takım harika bir performans gösterdi. Takım ilk yarıda maçı öldürdü. Mutluyum.

Her maç önemli bizim için. Çarşamba günkü Galatasaray maçı eleme usulü bir maç. Bu tarz maçlar her zaman önemlidir. Eğer turu geçersek yarı finale çıkacağız ve final hayali kurabileceğiz. Önemli bir maç. Hafta sonu oynayacağımız Trabzonspor maçı da önemli. O maçtan sonra direkt rakibimizle maç sayısını eşitleyeceğiz. Dolayısıyla pazar günü oynayacağımız maç da çok önemli."

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