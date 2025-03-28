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Fiorentina Nicolo Zaniolo kararını verdi! Galatasaray'a teklif yapılacak

Galatasaray’dan sezon ortasında Fiorentina’ya kiralanan Nicolo Zaniolo’nun geleceğiyle ilgili İtalyan basınından dikkat çekici haberler geldi. Fiorentina'nın, İtalyan yıldızla ilgili yol haritasını netleştirdiği öne sürüldü.

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 20:58 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 20:58
Fiorentina Nicolo Zaniolo kararını verdi! Galatasaray’a teklif yapılacak

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Fiorentina, Zaniolo'yu Galatasaray'dan 3.2 milyon Euro kiralama bedeliyle, sezon sonu satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna katmıştı. Ancak gelen haberlere göre Serie A ekibi, oyuncunun 15.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanma planından vazgeçti.

Nicolo Zaniolo (AP)Nicolo Zaniolo (AP)

9 MAÇLIK ŞART İHTİMALİ ZAYIF

Zaniolo, Fiorentina formasıyla şu ana kadar sadece 6 karşılaşmada görev aldı ve toplamda 262 dakika sahada kaldı. Satın alma opsiyonunun devreye girmesi için ise yıldız oyuncunun en az 30 dakika süre alacağı 9 maça daha çıkması gerekiyor. İtalyan basını, bu şartın sezon sonuna kadar gerçekleşmesinin düşük bir olasılık olduğunu belirtiyor.

Nicolo Zaniolo (AP)Nicolo Zaniolo (AP)

PAZARLIK MASASINA OTURACAKLAR

Her ne kadar satın alma opsiyonu kullanılmayacak olsa da Fiorentina cephesi Zaniolo'yu kadroda tutma niyetinde. Kulübün, sezon sonunda Galatasaray ile yeniden masaya oturarak bonservis pazarlığı yapabileceği ifade ediliyor.

Nicolo Zaniolo (REUTERS)Nicolo Zaniolo (REUTERS)

KİRALIK DEVAM EDEBİLİR

Fiorentina'nın gündemindeki bir diğer alternatif ise Zaniolo'nun kiralık kontratının bir sezon daha uzatılması. Oyuncunun da kariyerine İtalya'da, özellikle de Fiorentina'da devam etmek istemesi, bu ihtimali kuvvetlendiriyor.

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