Fiorentina Nicolo Zaniolo kararını verdi! Galatasaray’a teklif yapılacak

Fiorentina , Zaniolo'yu Galatasaray 'dan 3.2 milyon Euro kiralama bedeliyle, sezon sonu satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna katmıştı. Ancak gelen haberlere göre Serie A ekibi, oyuncunun 15.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanma planından vazgeçti.

Nicolo Zaniolo (AP)

9 MAÇLIK ŞART İHTİMALİ ZAYIF

Zaniolo, Fiorentina formasıyla şu ana kadar sadece 6 karşılaşmada görev aldı ve toplamda 262 dakika sahada kaldı. Satın alma opsiyonunun devreye girmesi için ise yıldız oyuncunun en az 30 dakika süre alacağı 9 maça daha çıkması gerekiyor. İtalyan basını, bu şartın sezon sonuna kadar gerçekleşmesinin düşük bir olasılık olduğunu belirtiyor.