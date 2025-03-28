Fiorentina Nicolo Zaniolo kararını verdi! Galatasaray’a teklif yapılacak

Fiorentina, Zaniolo'yu Galatasaray'dan 3.2 milyon Euro kiralama bedeliyle, sezon sonu satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna katmıştı. Ancak gelen haberlere göre Serie A ekibi, oyuncunun 15.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanma planından vazgeçti.
Nicolo Zaniolo (AP)
9 MAÇLIK ŞART İHTİMALİ ZAYIF
Zaniolo, Fiorentina formasıyla şu ana kadar sadece 6 karşılaşmada görev aldı ve toplamda 262 dakika sahada kaldı. Satın alma opsiyonunun devreye girmesi için ise yıldız oyuncunun en az 30 dakika süre alacağı 9 maça daha çıkması gerekiyor. İtalyan basını, bu şartın sezon sonuna kadar gerçekleşmesinin düşük bir olasılık olduğunu belirtiyor.
Nicolo Zaniolo (AP)
PAZARLIK MASASINA OTURACAKLAR
Her ne kadar satın alma opsiyonu kullanılmayacak olsa da Fiorentina cephesi Zaniolo'yu kadroda tutma niyetinde. Kulübün, sezon sonunda Galatasaray ile yeniden masaya oturarak bonservis pazarlığı yapabileceği ifade ediliyor.