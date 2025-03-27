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Edin Dzeko'dan büyük fedakarlık!

Fenerbahçe'de eli ve burnu kırık olmasına rağmen antrenmanlara ara vermeyen Edin Dzeko, profesyonelliği ve liderliğiyle Fenerbahçe'de takdir topluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 11:50 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 11:50
Edin Dzeko’dan büyük fedakarlık!

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Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko özverili duruşuyla dikkat çekiyor.

Anderlecht ile oynanan Avrupa Ligi maçında eli kırılan Boşnak forvet, hareketlerini kısıtlayan bir el bandajı ile mücadele ediyordu. Bu şekilde Bosna Hersek Milli Takımına katılan tecrübeli futbolcu burada da yeni hasarlar aldı.

Romanya karşılaşmasında rakibinin ayağıyla girdiği topa kafasını soktu. Yüzüne gelen darbeyle burnunda kırık, gözlerinde şişlikler oluştu. Forma giyemeyecek olmasına rağmen milli takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

ANTRENMAN KAÇIRMIYOR

Edin Dzeko 39 yaşına ve aldığı hasarların artmasına rağmen profesyonellik, aidiyet duygusu ve futbola olan tutkusuyla milli takım dönüşü hemen Fenerbahçe ile antrenmanlara başladı. Tecrübeli hücum oyuncusu bu görüntüsüyle gençler için de önemli bir örnek olarak ön plana çıkıyor. Teknik direktör Jose Mourinho, 39 yaşındaki futbolcunun bu tavırlarıyla tüm takıma liderlik yaptığını düşünüyor. Eli ve burnu kırık şekilde antrenman kaçırmadan işini yapan Dzeko'yu görenler onun bu davranışlarını takdir ediyor.

İDMANA DEVAM

Sarı-lacivertliler, Bodrum FK mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki çalışmada futbolcuların hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı. İdmanda atılan güzel goller alkışlandı.

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