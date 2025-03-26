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Jan Vertonghen futbolu bırakıyor! Sakatlık kariyerinin sonunu getirdi

Belçikalı deneyimli savunma oyuncusu Jan Vertonghen, sezon sonunda profesyonel futbol kariyerini noktalayacağını açıkladı. Şu anda Anderlecht forması giyen 37 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bu kararı aldığını ifade etti.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 22:53 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 22:53
Jan Vertonghen futbolu bırakıyor! Sakatlık kariyerinin sonunu getirdi

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Vertonghen, özellikle son dönemde ayak bileği ve aşil tendonlarındaki şiddetli ağrılarla mücadele ettiğini vurgularken, "Kenarda geçirdiğim tüm bu aylar boyunca düşünmek için zamanım oldu. Kısa sürede, istediğim seviyede bir yıl daha oynayamayacağım sonucuna vardım. Sürekli ayak bileği ağrısı çekiyorum, bu yüzden karar vermek benim için oldukça kolaydı." sözleriyle duygularını paylaştı.

Ağrılarına çözüm aramak için yoğun çaba harcadığını dile getiren Belçikalı savunmacı, "Bu yıl ağrının geçeceğine dair bana güvence veren yaklaşık on uzmana gittim. Ancak ağrım günlük hale geldi ve sadece stadyum merdivenlerini çıkmak bile acı veriyor. Oynayabilmem için çok uzun süre ısınmam gerekiyor. Ağrı kesici alıyorum ve birkaç enjeksiyon yaptırdım, ancak bu tür şok tedavilerin hayranı değilim. Ağrı kesicilere bağımlı olmak istemiyorum." diyerek yaşadığı süreci detaylandırdı.

Futbolu bırakma kararının ani bir gelişme olmadığını belirten deneyimli stoper, "Bu karar bugün alınmadı. Çok zor zamanlar geçirdim ve hatta sezonun ortasında futbolu bırakmayı bile düşündüm. Ancak kendime ulaşılabilir ara hedefler koymayı başardım: Noel dönemi, play-off'lar... Hala iyi bir seviyede performans gösterebileceğimi hissediyorum ama her üç günde bir gösteremem." şeklinde konuştu.

Futbol sonrası kariyer planlarıyla ilgili de net konuşan Vertonghen, "Lisansımı aldım ama bu bana göre bir şey değil. Aile hayatı ile tam zamanlı bir antrenörlük arasında bir denge kurmanın imkansız olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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