Florentino Perez’den Arda Güler’e 250 bin euro!

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Real Madrid Başkanı Florentino Perez ezberleri bozan bir hamle yaptı. Sezon sonunda kazanılan şampiyonluklar dışında prim verilmesine sıcak bakmadığı bilinen Perez, Atletico Madrid'i eleyen takımına ödüll dağıttı. Arda Güler de 250 bin euronun sahibi oldu. Ancak bu ödülün, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu halinde dağıtılacak bonuslardan düşülüp düşülmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Arda Güler (AA) HEDEF: ÇİFTE KUPA Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ediyor. Milli araya 60 puanla ikinci sırada giren Madrid ekibi, averaj farkıyla lider Barcelona'nın hemen arkasında yer alıyor. Ancak Katalan ekibinin bir maçının eksik olması zirve yarışını daha da heyecanlı hale getiriyor. Atletico Madrid ise 56 puanla üçüncü sırada bulunuyor. La Liga'ya dönüşte Real Madrid, 29. hafta karşılaşmasında cumartesi gecesi saat 23.00'te Leganes'i Santiago Bernabéu'da ağırlayacak.