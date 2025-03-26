Buruk’un zafer üçgeni: tek hedefi derbi!

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tüm planlarını Beşiktaş derbisini kazanmak için yapıyor. Okan hoca, 1 gün önce oynanacak Bodrum FK-Fenerbahçe maçının skoru ne olursa olsun derbide 3 puanı hedefliyor. Derbi taktiği kazanmak üzerine olacak. Okan hocanın derbide özellikle 3 yıldıza özel görev vereceği ve onların performansına çok güvendiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk, Gol krallığı sıralamasında zirvede olan Victor Osimhen, son haftalarda formu yükselen Barış Alper Yılmaz ve Alvaro Morata ile birlikte Beşiktaş'ın üzerine gidecek.

Alvaro Morata. (Fotomaç)



22 MAÇTA 20 GOLÜ BULUNUYOR

Bu sezon 22 Süper Lig maçında 20 gol atan ve 4 asist üreten Nijeryalı golcü Victor Osimhen, derbide takımının yine en büyük kozu olacak. Son iki lig maçında 2 asist yapan ve performansı yükselen isimlerden olan Barış Alper Yılmaz da dev maçta en önemli silahlardan biri olarak gösteriliyor.