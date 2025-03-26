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Buruk’un zafer üçgeni: tek hedefi derbi!

Cimbom’un teknik direktörü Buruk, Beşiktaş’ı Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Alvaro Morata 3’lüsüyle yıkmayı planlıyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Mart 2025
Buruk’un zafer üçgeni: tek hedefi derbi!

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tüm planlarını Beşiktaş derbisini kazanmak için yapıyor. Okan hoca, 1 gün önce oynanacak Bodrum FK-Fenerbahçe maçının skoru ne olursa olsun derbide 3 puanı hedefliyor. Derbi taktiği kazanmak üzerine olacak. Okan hocanın derbide özellikle 3 yıldıza özel görev vereceği ve onların performansına çok güvendiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk, Gol krallığı sıralamasında zirvede olan Victor Osimhen, son haftalarda formu yükselen Barış Alper Yılmaz ve Alvaro Morata ile birlikte Beşiktaş'ın üzerine gidecek.

Alvaro Morata. (Fotomaç)Alvaro Morata. (Fotomaç)

22 MAÇTA 20 GOLÜ BULUNUYOR
Bu sezon 22 Süper Lig maçında 20 gol atan ve 4 asist üreten Nijeryalı golcü Victor Osimhen, derbide takımının yine en büyük kozu olacak. Son iki lig maçında 2 asist yapan ve performansı yükselen isimlerden olan Barış Alper Yılmaz da dev maçta en önemli silahlardan biri olarak gösteriliyor.

Barış Alper Yılmaz. (Fotomaç)Barış Alper Yılmaz. (Fotomaç)

Derbiye özel olarak hazırlanan İspanyol golcü Alvaro Morata'nın Osimhen ile birlikte Beşiktaş ile oynanacak derbide kilit rol oynaması bekleniyor. Okan Buruk, 1 maç fazlasıyla 9 puan önde olan Galatasaray'ı Beşiktaş deplasmanında cesur oynatacak. Sarı-Kırmızılılar'da tek hedef 3 puan.

Victor Osimhen. (Fotomaç)Victor Osimhen. (Fotomaç)

OSİMHEN DURMUYOR
Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya evinde Zimbabve ile 1-1 berabere kaldı. Nijerya'nın tek golü Osimhen'den geldi. Osimhen 26 golle milli takım tarihinin en fazla gol atan ikinci oyuncusu konumunda.

Ismail Jakobs. (Fotomaç)Ismail Jakobs. (Fotomaç)

JAKOBS DÖNDÜ FORMA EREN'İN
Ismail Jakobs'un sakatlığı tamamen geçti. Ancak Okan Buruk'un Beşiktaş ile oynanacak derbide sol kanatta Eren Elmalı'ya şans vermesi bekleniyor. Milli oyuncunun son dönemdeki formu ve Jakobs'un sakatlıktan yeni çıkması nedeniyle böyle bir karar alındı.

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