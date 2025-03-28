Dunkerque'teki görevine Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahip olduğu kulüpte devam eden Demba Ba, takımın hem ligde hem de Fransa Kupası'nda elde ettiği başarılarla övgü topluyor. Ligue 2'de 4. sırada bulunan Dunkerque, Fransa Kupası'nda ise yarı finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Dunkerque'nin yarı finaldeki rakibi ise dünya devi Paris Saint-Germain (PSG) olacak.