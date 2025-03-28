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Demba Ba'ya şoke eden başarı sonrası flaş talip!

Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş, Başakşehir ve Göztepe gibi Süper Lig ekiplerinin formasını giyen Demba Ba, futbola veda ettikten sonra kariyerine futbol direktörü olarak devam ediyor. Şu sıralar Fransa Ligue 2 ekiplerinden Dunkerque’te futbol direktörlüğü görevini sürdüren Senegalli futbol adamına talip çıktı.

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 19:18 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 19:18
Demba Ba’ya şoke eden başarı sonrası flaş talip!

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Dunkerque'teki görevine Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahip olduğu kulüpte devam eden Demba Ba, takımın hem ligde hem de Fransa Kupası'nda elde ettiği başarılarla övgü topluyor. Ligue 2'de 4. sırada bulunan Dunkerque, Fransa Kupası'nda ise yarı finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Dunkerque'nin yarı finaldeki rakibi ise dünya devi Paris Saint-Germain (PSG) olacak.

Demba Ba (Takvim Foto Arşiv)Demba Ba (Takvim Foto Arşiv)

Fransız spor gazetesi L'Équipe'in haberine göre, Ligue 1 ekibi Rennes, sportif direktör Frederic Massara ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Kulüp, yeni sportif direktörlük görevi için Demba Ba'yı adaylar arasında üst sıralara taşıdı. Rennes'in, Strasbourg'dan Loic Desire ile birlikte Demba Ba'yı da güçlü bir alternatif olarak değerlendirdiği belirtildi.