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Victor Osimhen durmuyor! Nijerya - Zimbabve. 1-1 | MAÇ SONUCU

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri kapsamında Nijerya, sahasında Zimbabve’yi konuk etti. Heyecan dolu mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golü Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'den geldi.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 21:04 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 21:04
Victor Osimhen durmuyor! Nijerya - Zimbabve. 1-1 | MAÇ SONUCU

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Maçın ilk golü 74. dakikada Nijerya'dan geldi. Yıldız golcü Victor Osimhen, ağları havalandırarak takımını öne geçirdi. Ancak Zimbabve, karşılaşmanın son dakikalarında skoru dengelemeyi başardı. 90. dakikada sahneye çıkan Tawanda Chirewa, attığı golle konuk ekibe 1 puanı kazandırdı.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

OSİMHEN'DEN ELEMELERDE 3. GOL

Daha önce Ruanda'ya karşı oynanan ve 2-0 kazanılan maçta da 2 gol kaydeden Osimhen, son iki eleme maçında toplam 3 gole ulaştı. Nijeryalı forvet, Zimbabve karşısında 87 dakika sahada kaldı. Ev sahibi ekipte Bright Osayi-Samuel ise 90 dakikalık performansıyla dikkat çekti.

Victor Osimhen (DHA)Victor Osimhen (DHA)

PUAN DURUMU VE SIRADAKİ MAÇLAR

Alınan bu sonuçla Nijerya puanını 7'ye, Zimbabve ise 4'e yükseltti. Nijerya bir sonraki maçında sahasında Ruanda'yı ağırlayacak. Zimbabve ise deplasmanda Benin ile karşı karşıya gelecek.