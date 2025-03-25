Victor Osimhen (AA)

OSİMHEN'DEN ELEMELERDE 3. GOL

Daha önce Ruanda'ya karşı oynanan ve 2-0 kazanılan maçta da 2 gol kaydeden Osimhen, son iki eleme maçında toplam 3 gole ulaştı. Nijeryalı forvet, Zimbabve karşısında 87 dakika sahada kaldı. Ev sahibi ekipte Bright Osayi-Samuel ise 90 dakikalık performansıyla dikkat çekti.