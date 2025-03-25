Maçın ilk golü 74. dakikada Nijerya'dan geldi. Yıldız golcü Victor Osimhen, ağları havalandırarak takımını öne geçirdi. Ancak Zimbabve, karşılaşmanın son dakikalarında skoru dengelemeyi başardı. 90. dakikada sahneye çıkan Tawanda Chirewa, attığı golle konuk ekibe 1 puanı kazandırdı.
Victor Osimhen (AA)
OSİMHEN'DEN ELEMELERDE 3. GOL
Daha önce Ruanda'ya karşı oynanan ve 2-0 kazanılan maçta da 2 gol kaydeden Osimhen, son iki eleme maçında toplam 3 gole ulaştı. Nijeryalı forvet, Zimbabve karşısında 87 dakika sahada kaldı. Ev sahibi ekipte Bright Osayi-Samuel ise 90 dakikalık performansıyla dikkat çekti.
Victor Osimhen (DHA)
PUAN DURUMU VE SIRADAKİ MAÇLAR
Alınan bu sonuçla Nijerya puanını 7'ye, Zimbabve ise 4'e yükseltti. Nijerya bir sonraki maçında sahasında Ruanda'yı ağırlayacak. Zimbabve ise deplasmanda Benin ile karşı karşıya gelecek.