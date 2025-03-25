Transferde derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe o isim için karşı karşıya!

Sezonun sonuna doğru yaklaşılırken, yaz transfer dönemine dair iddialar da gündeme gelmeye başladı. Arjantin kaynaklı haberlere göre Süper Lig'in ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ortak hedef için devreye girmeye hazırlanıyor.
Sezonun sonuna doğru yaklaşılırken, yaz transfer dönemine dair iddialar da gündeme gelmeye başladı. Arjantin kaynaklı haberlere göre Süper Lig'in ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ortak hedef için devreye girmeye hazırlanıyor.
HEDEFİ SÜREKLİ OYNAYACAĞI BİR TAKIM
Arjantin'in basınında yer alan habere göre, 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı forması giymek isteyen Angel Correa, düzenli forma şansı bulabileceği bir kulüpte oynamak istiyor. 30 yaşındaki hücum oyuncusu, bu nedenle sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılmaya sıcak bakıyor.
SIMEONE ENGEL OLMUŞTU
Ocak ayındaki transfer döneminde Galatasaray'ın ilgisini çeken Correa'nın transferine, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone onay vermemişti. Ancak yaz döneminde şartların değişmesiyle birlikte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin bu transfer için hamle yapması bekleniyor. Öte yandan Meksika ekibi Tigres'in de deneyimli futbolcuyu listesine aldığı öne sürüldü.
ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU
2015 yılında San Lorenzo'dan Atletico Madrid'e 10.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Correa, La Liga ekibinde 10 yıldır forma giyiyor. Hücum hattının her bölgesinde görev alabilen yıldız futbolcu, özellikle çabukluğu ve top tekniğiyle dikkat çekiyor.
12 GOLDE KATKISI VAR
Angel Correa, 2024-2025 sezonunda tüm kulvarlarda 39 maça çıktı ve toplamda 1254 dakika süre aldı. Arjantinli yıldız bu süreçte 7 gol atarken, 5 de asist yaparak takımına önemli katkılarda bulundu. 26 kez Arjantin Milli Takımı forması giyen Correa, yeni sezonda düzenli forma giyeceği bir takımda yer almak istiyor.