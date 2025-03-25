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Transferde derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe o isim için karşı karşıya!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. İki ezeli rakip, birçok ismi gündeminde tutarken flaş bir yıldız için karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 19:06 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 19:06
Transferde derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe o isim için karşı karşıya!

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Sezonun sonuna doğru yaklaşılırken, yaz transfer dönemine dair iddialar da gündeme gelmeye başladı. Arjantin kaynaklı haberlere göre Süper Lig'in ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ortak hedef için devreye girmeye hazırlanıyor.

Angel Correa (REUTERS)Angel Correa (REUTERS)

HEDEFİ SÜREKLİ OYNAYACAĞI BİR TAKIM

Arjantin'in basınında yer alan habere göre, 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı forması giymek isteyen Angel Correa, düzenli forma şansı bulabileceği bir kulüpte oynamak istiyor. 30 yaşındaki hücum oyuncusu, bu nedenle sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılmaya sıcak bakıyor.

Angel Correa (AFP)Angel Correa (AFP)

SIMEONE ENGEL OLMUŞTU

Ocak ayındaki transfer döneminde Galatasaray'ın ilgisini çeken Correa'nın transferine, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone onay vermemişti. Ancak yaz döneminde şartların değişmesiyle birlikte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin bu transfer için hamle yapması bekleniyor. Öte yandan Meksika ekibi Tigres'in de deneyimli futbolcuyu listesine aldığı öne sürüldü.

Angel Correa (AFP)Angel Correa (AFP)

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

2015 yılında San Lorenzo'dan Atletico Madrid'e 10.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Correa, La Liga ekibinde 10 yıldır forma giyiyor. Hücum hattının her bölgesinde görev alabilen yıldız futbolcu, özellikle çabukluğu ve top tekniğiyle dikkat çekiyor.

Angel Correa (AFP)Angel Correa (AFP)

12 GOLDE KATKISI VAR

Angel Correa, 2024-2025 sezonunda tüm kulvarlarda 39 maça çıktı ve toplamda 1254 dakika süre aldı. Arjantinli yıldız bu süreçte 7 gol atarken, 5 de asist yaparak takımına önemli katkılarda bulundu. 26 kez Arjantin Milli Takımı forması giyen Correa, yeni sezonda düzenli forma giyeceği bir takımda yer almak istiyor.

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