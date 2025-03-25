Transferde derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe o isim için karşı karşıya!

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Sezonun sonuna doğru yaklaşılırken, yaz transfer dönemine dair iddialar da gündeme gelmeye başladı. Arjantin kaynaklı haberlere göre Süper Lig'in ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ortak hedef için devreye girmeye hazırlanıyor.

Angel Correa (REUTERS) HEDEFİ SÜREKLİ OYNAYACAĞI BİR TAKIM Arjantin'in basınında yer alan habere göre, 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı forması giymek isteyen Angel Correa, düzenli forma şansı bulabileceği bir kulüpte oynamak istiyor. 30 yaşındaki hücum oyuncusu, bu nedenle sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılmaya sıcak bakıyor.