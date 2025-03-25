SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Arda Güler'den Real Madrid'deki geleceği için açıklama! "Ev bile aldım"

A Milli Futbol Takım'ımızın UEFA Uluslar Ligi Play-Off turunda Macaristan’ı mağlup ederek A Ligi’ne yükselmesi büyük yankı uyandırdı. Son karşılaşmada attığı golle maçın yıldızlarından biri olan genç yetenek Arda Güler, İspanyol basınına verdiği röportajla hem milli başarıyı değerlendirdi hem de Real Madrid'deki geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 18:21 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 18:21
Arda Güler’den Real Madrid’deki geleceği için açıklama! Ev bile aldım

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi başarısını değerlendirirken, "Bu bizim için çok önemliydi. Kazanarak ayrılmak istiyorduk ve bunu başardığımız için mutluyuz." dedi.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

"EN BÜYÜK İSTEĞİM TAKIMIMA KATKI SAĞLAMAK"

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca'ya konuşan Arda Güler, Real Madrid kariyeri hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı. Genç futbolcu, kulüpteki hedeflerini şöyle özetledi:

"Sezon sonuna kadar üç kulvarda da şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırız. Bu heyecan verici bir süreç olacak. Real Madrid her zaman kazanmaya odaklanır ve benim de en büyük isteğim, takımıma katkı sağlamak."

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

"MADRİD'DE EV ALDIM"

Madrid'deki geleceğiyle ilgili çıkan söylentilere de yanıt veren 19 yaşındaki oyuncu, "Real Madrid bana bir plan sundu ve ben ona inanıyorum. Bu takımda başarılı olacağımı biliyorum. Hatta Madrid'de bir ev bile aldım. Sürekli kendimi geliştiriyorum ve her zaman sahada olmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM"

Taraftarlara özel bir teşekkür de gönderen Güler, "Onların sevgisi benim için çok değerli. Real Madrid'de önemli bir oyuncu olmak için buradayım ve bu hedefime ulaşana kadar mücadele etmeye devam edeceğim." diyerek sözlerini tamamladı.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

ARDA'NIN PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 30 resmi maça çıkan Arda Güler, 3 gol ve 5 asistle dikkat çeken bir performans sergiledi. Genç yaşına rağmen hem kulüp hem de A Milli Takım düzeyindeki istikrarlı grafiğiyle futbol dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | İzinsiz gösterilerde bin 418 şüpheli gözaltına alındı
CHP kurultayına iptal dilekçesi! TAKVİM o belgeye ulaştı: İBB dosyasıyla birleştirilsin, Özel görevden alınsın Kılıçdaroğlu geri gelsin
Vakıf Katılım Bankası
Ekrem İmamoğlu’na terör soruşturması: Kent değil Kandil uzlaşısı! Savcılık itirazı yükleniyor
AK Parti’den Özgür Özel’in yerli ürünleri boykot çağrısına tepki: Rotasından çıktı!
Başsavcılığa şikayet yağıyor! İş insanı İdris Özcelep İmamoğlu ve rant çetesini ihbar etti: Fatih Keleş ne istiyorsa ver işini çözelim
Türk Telekom
Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor
İsrail’e gül Türk markalara diken! Özgür Özel’den boykot provokasyonu: Hedefine yerli markaları koydu
Başkan Erdoğan ve annesine küfrettiren o... Günah çıkaran yine o! Özgür Özel’e tepki yağıyor: Sen saldın sokağa o itleri hesap vereceksin
Galatasaraylıları şoke edecek ayrılık! Menajerinden flaş sözler
Borsa İstanbul
Siyonist evanjelik Michael Ganoe deport edildi! Saraçhane’de eyleme katılıp Başkan Erdoğan’ı hedef göstermişti
CHP’nin şaibeli kurultayında soğuk cüzdan itirafı geldi! Veli Ağbaba ve Özgür Özel başrolde: Oy karşılığı 600 bin TL+ telefon teklifi
AK Partilileri hedef alarak katliam çağrısı yapmıştı! İlker Canikligil hakkında soruşturma başlatıldı
Ses kaydı bombası patlamıştı! CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı
CIA’den zaman ayarlı provokasyon! CHP’nin masa ortağı Rubin’den Başkan Erdoğan ve kabineye küstah tehdit: Ya istifa ya hapis ya sürgün
Yunan Başpsikopos’tan Trump’a skandal övgü! Yunan isyanını kutlayıp Konstantin’e benzetti
Trump yönetimine ilk ziyaret! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’ye gidiyor! İşte masadaki konular
Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!