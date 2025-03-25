Arda Güler'den Real Madrid'deki geleceği için açıklama! "Ev bile aldım"

Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi başarısını değerlendirirken, "Bu bizim için çok önemliydi. Kazanarak ayrılmak istiyorduk ve bunu başardığımız için mutluyuz." dedi.
Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi başarısını değerlendirirken, "Bu bizim için çok önemliydi. Kazanarak ayrılmak istiyorduk ve bunu başardığımız için mutluyuz." dedi.
"EN BÜYÜK İSTEĞİM TAKIMIMA KATKI SAĞLAMAK"
İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca'ya konuşan Arda Güler, Real Madrid kariyeri hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı. Genç futbolcu, kulüpteki hedeflerini şöyle özetledi:
"Sezon sonuna kadar üç kulvarda da şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırız. Bu heyecan verici bir süreç olacak. Real Madrid her zaman kazanmaya odaklanır ve benim de en büyük isteğim, takımıma katkı sağlamak."
"MADRİD'DE EV ALDIM"
Madrid'deki geleceğiyle ilgili çıkan söylentilere de yanıt veren 19 yaşındaki oyuncu, "Real Madrid bana bir plan sundu ve ben ona inanıyorum. Bu takımda başarılı olacağımı biliyorum. Hatta Madrid'de bir ev bile aldım. Sürekli kendimi geliştiriyorum ve her zaman sahada olmaya hazırım." ifadelerini kullandı.
"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM"
Taraftarlara özel bir teşekkür de gönderen Güler, "Onların sevgisi benim için çok değerli. Real Madrid'de önemli bir oyuncu olmak için buradayım ve bu hedefime ulaşana kadar mücadele etmeye devam edeceğim." diyerek sözlerini tamamladı.
ARDA'NIN PERFORMANSI
Bu sezon Real Madrid formasıyla 30 resmi maça çıkan Arda Güler, 3 gol ve 5 asistle dikkat çeken bir performans sergiledi. Genç yaşına rağmen hem kulüp hem de A Milli Takım düzeyindeki istikrarlı grafiğiyle futbol dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.