Arda Güler'den Real Madrid'deki geleceği için açıklama! "Ev bile aldım"

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Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi başarısını değerlendirirken, "Bu bizim için çok önemliydi. Kazanarak ayrılmak istiyorduk ve bunu başardığımız için mutluyuz." dedi.

Arda Güler (AA) "EN BÜYÜK İSTEĞİM TAKIMIMA KATKI SAĞLAMAK" İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca'ya konuşan Arda Güler, Real Madrid kariyeri hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı. Genç futbolcu, kulüpteki hedeflerini şöyle özetledi: "Sezon sonuna kadar üç kulvarda da şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırız. Bu heyecan verici bir süreç olacak. Real Madrid her zaman kazanmaya odaklanır ve benim de en büyük isteğim, takımıma katkı sağlamak."