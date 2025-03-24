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Galatasaray'dan Torreira'ya izin yok

Arjantin kulübü Boca Juniors, Galatasasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak için tüm şartlarını seferber etmiş durumda. Ancak Sarı-Kırmızılı Yönetim, sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan 29 yaşındaki yıldızın ayrılmasına izin vermiyor.

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Giriş Tarihi :24 Mart 2025 , 08:54 Güncelleme Tarihi :24 Mart 2025 , 08:54
Galatasaray’dan Torreira’ya izin yok

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Transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray, kendi oyuncuları için gelen teklifleri de masaya yatırdı.

Arjantin kulübü Boca Juniors, Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak için ısrarını sürdürüyor. Ancak Sarı-Kırmızılı Yönetim, sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan 29 yaşındaki yıldızın ayrılmasına izin vermiyor.

OKAN BURUK, SATILMASINI İSTEMİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, başarılı oyuncusunun kesinlikle satılmasını istemiyor. Lucas Torreira'nın Sarı-Kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona eriyor

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