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Vincenzo Montella'dan zafer sözleri! "Gurur duyuyorum"

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Macaristan'ı deplasmanda Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle 3-0 yenerek A Ligi'ne yükseldi. Karşılaşmanın ardından konuşan Vincenzo Montella, Türkiye'nin teknik direktörü olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 23:11 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 23:12
Vincenzo Montella’dan zafer sözleri! Gurur duyuyorum

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3-0'lık Macaristan galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Montella'nın açıklamaları şöyle:

"Gerçekten gurur duyuyorum futbolcularımızla. Maçın başından sonuna kadar hepsi tek tek mücadele etti. Özel bir takımımız var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. 3 senedir burada kaybetmeyen bir Macaristan vardı, onu da bozduk. Ramazan Bayramını da bu sebeple erkenden kutlayacağız. Güzel bir galibiyet oldu. Bu galibiyeti malzemecimiz Cengiz Ağabey'e armağan ediyorum, geçen günlerde kayınvalidesini kaybetti."

"İlk geldiğimden beri A Ligi'ne yükselmek bir hedefti. A'ya gelmek gerçekten gurur verici. Takımımız değil ikinci takımımız, çalışanlarımız var. Onların da emekleri var. Bu hedefi tutturmak gurur verici. Bu ülkenin başında teknik direktörlük yapmaktan, bu takımın hocası olmaktan gurur duyuyorum. Bu mutluluğun keyfini çıkarmalı ve üstüne devam etmeliyiz."

"Milli Takımımız, artık çok daha fazla saygı görüyor. ABD'de özel bir turnuvaya davet edildik. Ben kulüplerimde de egoist olmam. Şimdiyi düşünürüm ama geleceği de düşünürüm. Benimle birlikte 7 kişi ilk defa bu formayı giydi. Bu gurur verici... Semih de bizimle ilk defa bu formayı giydi. Deniz, Emirhan, Can... Bu mutluluk veriyor hepimize."

"15 yıldır hocalık yapıyorum ve eleştirilerden etkilenmiyorum. Bazen çok haksızlık yapıldı diye düşündüm ama alışkınım. Futbol dünyasındaki dinamikleri biliyorum, eleştirilerden etkilenmem. Futbolda iyi kötü yorumlar olur, ben haksızlık demem bunlara."

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