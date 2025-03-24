Galatasaray yıldız oyuncusunun serbest kalma maddesini yükseltti! Yunus Akgün artık 25 milyon Euro

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Galatasaray yönetiminin bir süredir sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü Yunus Akgün ile her konuda anlaşmaya vardığı ve kısa süre içerisinde taraflar arasında yeni sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi.

Yunus Akgün (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Yeni kontratla birlikte 24 yaşındaki kanat oyuncusunun yıllık maaşının 2 milyon Euro seviyelerine çekilmesi bekleniyor. Yunus'un mevcut sözleşmesinde yer alan ve sezon sonunda 11 milyon Euro'ya düşecek serbest kalma maddesinin de yeni kontratla yükseltileceği öğrenildi.