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Galatasaray yıldız oyuncusunun serbest kalma maddesini yükseltti! Yunus Akgün artık 25 milyon Euro

Sarı-Kırmızılı takımın yeni sözleşme görüşmelerinde büyük ölçüde anlaşma sağladığı Yunus’un yıllık maaşı 2 milyon Euro civarında olacak. Kontratta yer alan 11 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi de 25 milyon Euro’ya çıkarılacak.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Mart 2025
Galatasaray yıldız oyuncusunun serbest kalma maddesini yükseltti! Yunus Akgün artık 25 milyon Euro

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Galatasaray yönetiminin bir süredir sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü Yunus Akgün ile her konuda anlaşmaya vardığı ve kısa süre içerisinde taraflar arasında yeni sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi.

Yunus Akgün (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yunus Akgün (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Yeni kontratla birlikte 24 yaşındaki kanat oyuncusunun yıllık maaşının 2 milyon Euro seviyelerine çekilmesi bekleniyor. Yunus'un mevcut sözleşmesinde yer alan ve sezon sonunda 11 milyon Euro'ya düşecek serbest kalma maddesinin de yeni kontratla yükseltileceği öğrenildi.

Yunus Akgün (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yunus Akgün (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

19 GOLE KATKI SAĞLADI
Yönetimin Avrupa takımlarının radarında bulunan yıldız futbolcunun serbest kalma maddesini 25 milyon Euro'ya çıkaracağı belirlendi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 34 resmi maçta görev yapan Yunus 11 gol, 8 asistle 19 gole katkı sağladı. Yıldız ismin 12 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

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