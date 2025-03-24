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Fenerbahçe'de Anderson Talisca hazır!

Fenerbahçe'nin devre arası transferi Anderson Talisca, milli arada çalışmalarına ağırlık verdi. Brezilyalı yıldız, Bodrum deplasmanında takımın en önemli kozu olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Mart 2025 , 11:56 Güncelleme Tarihi :24 Mart 2025 , 11:56
Fenerbahçe’de Anderson Talisca hazır!

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Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde milli ara en çok Talisca'ya yararken Suudi Arabistan'dan hazır gelmediği için yıldız futbolcu 90 dakikalık tempoya sahip değildi.

KONDİSYON ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERDİ

10 günlük milli arada deneyimli futbolcu, Samandıra'da fizik kondisyon çalışmalarına ağırlık verdi.

TAKIMIN EN ÖNEMLİ KOZU OLACAK

90 dakikalık tempoya ulaşmak ve saha içerisinde de daha diri bir görüntü vermek isteyen Brezilyalı, Bodrum deplasmanında da takımın en önemli kozu olacak.

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