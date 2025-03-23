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Uğurcan Çakır A Ligi'ne hazır! "Her ülke ile karşılaşabilecek güçteyiz"

Daniel Gazdag ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı kurtarışla milli takımımıza hayat veren Uğurcan Çakır, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli file bekçisi, Uluslar A Ligi'nde her takımla karşılaşabilecek güçte olduklarını söyledi.

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Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 22:32 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 22:32
Uğurcan Çakır A Ligi’ne hazır! Her ülke ile karşılaşabilecek güçteyiz

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Uğurcan Çakır, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada; "Öncelikle çok mutluyuz. A Ligi'ne yükseldik. Bizim kalitemiz zaten A Ligi. Çok kaliteli oyuncular var. A Milli Takım'ın nispeten tecrübeli oyuncularından sayılırım. Bu başarı ülkemize armağan olsun. Bütün ülkelerle oynayacak kaliteye sahibiz.

Büyük liglerde oynayan çok önemli oyuncularımız var. Bütün takımlarla oynayabilecek kalitedeyiz. En üst seviyede kendimizi göstermek istiyoruz. İnşallah A Ligi'nde de güzel galibiyetler ülkemize nasip ederiz. Şimdi Dünya Kupası var. O maçlara en iyi şekilde hazırlanıp Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Bu grubun gideceğine eminim Dünya Kupası'na.

En çok vakit geçirdiğim arkadaşım Fenerbahçeli İrfan Can, Abdülkerim var. Hepsiyle çok iyi arkadaşız. Ülkemiz için mücadele ediyoruz. Burada takım hakkında konuşmuyor. Çok iyi bir liderimiz var zaten. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Yeni gelen arkadaşlarımızla çok yakın iletişimimiz oluyor. Burada önemli olan milli takım, forma rengi değil. Herkes çok mücadele ediyor. İnşallah ülkemizi sevindirmeye devam ederiz." dedi.

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